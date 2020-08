El politólogo y docente de la UCAB Juan Manuel Track explicó a VOA que la ANC sirvió a Maduro para asumir competencias de la AN, pero que luego de las elecciones del 6 de diciembre en las que no participarán 27 partidos opositores, Maduro tendrá el camino libre para controlar el Parlamento.

«En 2.017 la ANC se convirtió en una simulación de Parlamento, al asumir competencias legislativas y su rol de tomar decisiones que rivalizaban con las leyes y la propia Constitución. Su trabajo no ha sido otro que justificar medidas de gobierno. El ser la simulación parlamentaria de Maduro no le sirvió de mucho, porque no tuvo reconocimiento ni legitimidad, por la forma como fue convocada”, declaró Track.

“Ya la Constituyente es innecesaria”, advierte. «Esa institución tenía como propósito original la redacción de una nueva constitución nacional. Sus principales rasgos, sin embargo, han sido la aprobación de leyes favorables a Maduro e incluso la autorización de persecución de líderes opositores. Ese organismo colegiado pudiera heredar al siguiente Parlamento un proyecto de enmienda de la Constitución. Ese borrador pudiera garantizar un cierre mayor del sistema político desde el punto de vista de la participación de los partidos y de ciertos liderazgos que puedan ser una amenaza para el gobierno de Maduro», agregó.

Por su parte, Luis Salamanca, abogado y doctor en ciencias políticas, afirma que la ANC nació con “ilegitimidad de origen” y derivó en un organismo de partido único. “Inmediatamente, se le vio el queso a la tostada. Se vio que la iba a utilizar primero como un suprapoder para descabezar lo que quisiera y como un poder legislativo».

El cese de la ANC coincide con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y con el abstencionismo, el madurismo tendrá la vía libre para hacerse con la mayoría de la AN, a pesar de las críticas de la oposición, EEUU y Europa. En esa realidad, opina Salamanca, yace la explicación del cierre de la Constituyente. “Ellos (el chavismo) se reencontrarán con el poder legislativo, que solo les gusta cuando está en manos absolutas de ellos”, dice, aún dudoso de si la pandemia por el nuevo coronavirus permitirá la celebración de la votación decembrina.

Salamanca critica la postura abstencionista de la oposición, a pesar de declararse consciente de que no se trata de una elección democrática. “No puedo dejar que el otro se apropie gratuitamente de ese poder (legislativo), más cuando tengo la posibilidad de retenerlo y cuando la AN ha venido construyendo un contrapoder al madurismo».

Pronostica que, si la oposición decidiera participar, la gente la respaldaría con su voto sintiendo que ha decidido “agarrar el toro por los cachos”.

