El dirigente opositor Alfredo Ramos criticó este martes que Rafael Simón Jiménez haya expresado que el CNE no puede modificar ningún resultado electoral de cara a las parlamentarias y dijo que arregló todo en el CNE para que le regalen una diputación en la AN.

«Definitivamente este tipo arregló todo en el CNE de Maduro para que le regalen una de las 48 diputaciones golillas del fraude del 6 de diciembre. Habla palante y patras,doble discurso doble moral», posteó Ramos al reaccionar sobre una entrevista que dio Jiménez en Primera Página de Globovisión.

«No soy tan ingenuo como algunos, yo sé que la pelea es pelando las condiciones están pactadas pero hay que pelearlo, es una controversia democrática porque nos enfrentamos a un adversario que todos conocemos, pero tenemos que basarnos en la unidad y movilizar al 80% del país que quiere un cambio», declaró.

«Aquí no se puede robar el voto, el CNE no puede modificar ningún resultado. Si el Gobierno termina haciendo una chapucería electoral, no va a ganar nada», agregó.

Sobre si se lanzará a diputado, manifestó: algunos académicos han tratado de interpretar que me voy del CNE a aspirar un cúrul y tendía que ser un mentecato si dejara una posición importantísima para ir a pelear un curul con 277 aspirantes. Tendría que ser un gafo».