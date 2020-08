View this post on Instagram

#Comunicado 👆 Ministerio de Ecosocialismo comunica que se están tomando las medidas preventivas y necesarias para el saneamiento del Golfo Triste, sector Boca de Aroa, en el estado Falcón por los hidrocarburos y otros derivados (aún por definir) esparcidos por las costas del mismo. También se hace de conocimiento público que estas áreas afectadas están siendo tratadas por un personal técnico especializado, un trabajo que se realiza articuladamente con la Guardia Nacional Bolivariana, SEBIN,Guardacostas, INPARQUES y nuestro Ministerio. Seguimos ratificando nuestro compromiso con la Patria y nuestros espacios naturales. #ProtegeTuSalud @nicolasmaduro @oswaldobarberag @josuelorca @inparquesoficial @vtv_canal8 @petroleosdevenezuela @minpetroleove @mp.venezolano @mippcivzla