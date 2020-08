Alianza Bravo Pueblo valoró el acuerdo de 27 partidos políticos que han comunicado que no participarán en parlamentarias por considerar que no hay condiciones para unas elecciones libres. Señala que esa posición está en línea «con el sentimiento de los venezolanos», aunque dicha organización no aparece en la mencionada lista.

Sin embargo, a través de una carta también, consideraron tal rechazo insuficiente, por lo que instaron a concentrarse en el cese de usurpación únicamente.

A continuación la carta completa

ABP valora el llamado G4, así como de los partidos que se han pronunciado, finalmente, en rechazo de la farsa montada por el régimen y sus acólitos para el 6D. Esa posición esta en línea con el sentimiento abrumadoramente mayoritario del pueblo venezolano, que, escamado de tanta trampa y engaño, rechaza por igual falsas elecciones y parodias de diálogo.

También está en línea con la posición ya tempranamente fijada por los principales aliados externos de nuestra lucha libertaria: Los Estados Unidos, Colombia, Brasil, el Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos, OEA. Con esta declaración, la llamada mesita, los alacranes y alguna que otra viuda de la cohabitación, quedan abiertamente expuestos como agentes del régimen, si participan de su farsa.