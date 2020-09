El diputado Gilber Caro (VP-Miranda), minutos después de su excarcelación, hizo un llamado al diálogo y aseguró que se mantendrá consecuente a sus declaraciones.

«Mi mensaje para muchas personas es que tenemos que ver, primero, las condiciones en que hemos estado en prisión y luego hablar. Creo que tenemos que apelar siempre a la sindéresis del diálogo. Yo he sido consecuente con mis declaraciones, no me he ido del país, aquí estoy», dijo Caro, tras su excarcelación.

El parlamentario envió un mensaje de agradecimiento a la comunidad internacional y a Amnistía Internacional por «alzar la voz» sobre su caso.

«A la comunidad internacional y a Amnistía Internacional, muchas gracias por alzar la voz y a quienes de alguna manera han sido observadores y garantes de esta liberación. Yo he estado incomunicado, quiero hablar con mi equipo, con mis abogados y después volver a dar otras declaraciones. Incluso, estoy dispuesto a dar entrevistas con más calma, pero déjenme ir con mi familia», expresó el diputado.

Durante estas cortas declaraciones uno de los periodistas presentes le consultó al diputado si había «negociado» sus principios a lo que el diputado solo contestó: «estoy en libertad», sentenció.

Gilber Caro y Renzo Prieto fueron los primeros presos políticos en ser excarcelados la noche de este lunes, luego que Jorge Rodríguez anunciara públicamente un decreto en el que se le otorgaba indulto presidencial a varios presos y perseguidos políticos.