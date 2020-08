La hermana del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira), Rafaela Requesens, confirmó la tarde de este viernes la liberación de su hermano.

«Mi hermano Juan está en casa», dijo vía Twitter.

«Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos. ¿Estamos contentos? Sí. Ustedes también lo estarían. Pero tenemos muy claro que Juan NO ES LIBRE AÚN y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean», agregó.

Más temprano rodó en redes sociales sobre la liberación del diputado, pero fue su hermana quien desmintió la información.

«Mi hermano no ha sido liberado», escribió la dirigente estudiantil en Twitter, luego de que el portal Caraota Digital reportara que según fuentes de Primero Justicia, le fue otorgada la libertad a Requesens quien se encuentra recluido en la sede del Sebin-Helicoide desde el año 2018.

«El dirigente Juan Requesens fue excarcelado en la tarde de este viernes, tras pasar 752 días detenidos en los calabozos del régimen de Nicolás Maduro. Fuente internas del partido Primero Justicia (PJ) confirmaron a Caraota Digital la información. Asimismo, revelaron que el parlamentario ya se encontraba de camino a su hogar, pero no precisaron si había sido liberado o con estatus de casa por cárcel», señaló el artículo de Caraota Digital.

Requesens está sometido a juicio tras ser acusado por el MP de participar en el intento de magnicidio contra Maduro.