El periodista Jesús Medina fue nuevamente detenido la tarde de este lunes por la GNB, al parecer, por unas recientes publicaciones sobre «abuso de autoridad» del Mayor J. Montilla P., sobre ciudadanos venezolanos.

«31 de agosto del año 2020, 3:57 de la tarde. Estoy saliendo del comando de la Guardia Nacional de Altamira, el Mayor J. Montilla P. Me detuvo, simplemente porque había realizado unas publicaciones en su contra, por el abuso de autoridad que tiene sobre los ciudadanos. Estaba sentado comiendo en una panadería, me reconoció y se me sentó en la mesa. Me amenazó que me iba a golpear, que me iba a agredir, que no le importaba el mismísimo Nicolás Maduro ni el comandante de la GNB. Que esta vez se las iba a pagar», narró el periodista una vez fue puesto en libertad.

Jesús Medina recalcó que mientras ocurrían las amenazas en la panadería, en paralelo el Mayor ordenó el desalojo del establecimiento y amenazó con detener a quien grabara los hechos.

Tras ser trasladado al comando de la guardia, el periodista comentó que lo trataron «bien» y verificaron que, efectivamente, no había cometido delito ni tampoco estaba solicitado.

«Esto es, una vez más, que atentan contra la libertad de expresión, contra mi persona, es la décima vez que recibo una arremetida por parte del Estado venezolano, No voy a dejar de informar las injusticias, informar no es un delito. El Mayor Montilla me dijo que la próxima vez que lo viera iba a tomar la justicia en sus manos», concluyó.

Luego de estar un año y cuatro meses encarcelado, Jesús Medina obtuvo su libertad el pasado 6 de enero de este año y desde entonces cuenta con medidas cautelares.