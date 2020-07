El vicealmirante (r) Mario Iván Carratú Molina aseveró este jueves por medio de una “carta abierta a los venezolanos” que los militares “no deben parcializarse” con partidos políticos y “mucho menos ser parte” de campañas proselitistas para apoyar a candidatos en sus aspiraciones de poder.

En la misiva destaca que “para preservar la integridad de la República, denunciaré a quienes traten de reciclar a civiles y militares copartícipes en la destrucción de Venezuela, y a quienes traten de utilizar la Institución Militar del Estado, comprometiendo su imparcialidad en el proceso histórico que le tocará asumir a partir del inicio de la transición”.

Lea a continuación la carta íntegra de Mario Iván Carratú Molina:



Carta Abierta a los Ciudadanos Venezolanos: Mi Compromiso es Venezuela

Desde 1992 hasta el presente, los venezolanos hemos transitado en una convergencia de crisis y la impostura de un régimen mafioso que destruyó la seguridad y la capacidad de defensa del ciudadano.

La carta de navegación presenta un mar proceloso que presagia tiempos tormentosos. Por ello, considero que Venezuela debe tomar el rumbo que minimice los errores en el cambio político que se avizora. Más aún, no vislumbro una transición pacífica; a diferencia de quienes aseguran la factibilidad de una opción democrática, sin coherencia y para la cual no hay estrategia alguna.

Se me ha sugerido, desde diferentes sectores, que me incorpore o apoye propuestas de venezolanos que se proyectan abiertamente como posibles precandidatos para la transición hacia la democracia y futuras elecciones presidenciales.

Tal como puntualicé en mi documento de respuesta a una teleconferencia de la Sra. María Corina Machado con un grupo de militares (8 de Julio de 2020): «Las Fuerzas Armadas es una institución política del Estado que obedece al marco constitucional; no a partidos políticos, grupos de poder y otros grupos de interés. Antes de comenzar el proceso de reconversión y reestructuración de la Institución Militar se debe concretar cómo se ejecutará el tránsito de un Estado fallido a un Estado de Derecho. Partiendo de esta consideración básica, se logrará garantizar que los militares no respondan a pre-candidatos presidenciales, a partidos políticos, y a otras personas o instituciones que comprometan la cohesión militar y desvirtúen su misión constitucional.»

En base a lo anteriormente expuesto, ratifico mi posición institucional. No aceptaré invitaciones de potenciales precandidatos porque soy consecuente con mis principios, porque siempre he liderado con el ejemplo y porque mi compromiso es Venezuela. Los militares no deben parcializarse con partidos políticos y mucho menos ser parte de campañas proselitistas para apoyar a candidatos en sus aspiraciones de poder. Para preservar la integridad de la República, denunciaré a quienes traten de reciclar a civiles y militares copartícipes en la destrucción de Venezuela, y a quienes traten de utilizar la Institución Militar del Estado, comprometiendo su imparcialidad en el proceso histórico que le tocará asumir a partir del inicio de la transición.

Dios y Patria.