El senador de EEUU, Rick Scott, indicó este miércoles que no tiene dudas que la Administración Trump mantiene su compromiso para liberar a Venezuela y Latinoamérica de Nicolás Maduro.



«El presidente Trump ha sido claro en su posición en hacer todo lo posible para liberar a Venezuela de Maduro. La acción militar no es la primera opción. No tengo dudas del compromiso de la administración de Trump acerca de la libertad y democracia en América Latina», señaló Scott en un audio compartido por TVV Noticias.

Expresó que le ha hablado mucho sobre Venezuela, y le ha sugerido que tome el Ejército para tomar ayuda humanitaria. «Su enfoque es qué podemos hacer para empujar a Maduro a un lado».

«La semana pasada hablé con el asesor de seguridad nacional y siguen analizando todo. Sé que el Ejército es una opción pero no la primera», añade.

Por otro lado, consideró positivo que la UE haya tomado la medida de sancionar a varias funcionarios del chavismo y diputados. «Yo les pedí que fueran más agresivos con lo que ha ocurrido en Venezuela. Espero que sigan haciendo lo que puedan. La forma de sacar a Maduro es convertirlo en una persona que todos entiendan como una plaga y nadie quiera estar cerca de él», puntualizó.