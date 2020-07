El partido Unidad Visión Venezuela, encabezado por su secretario general nacional, diputado Omar Ávila, solicitó al CNE extender el lapso de inscripción del registro electoral, cuyo periodo está pautado hasta este miércoles 29 de julio.

“Luego de hacer un monitoreo a lo largo y ancho del territorio nacional, con nuestra dirigencia destacada en cada una de la regiones del país, hemos podido constatar que el tiempo dedicado en el cronograma electoral –incluyendo la prórroga de 3 días otorgada por el organismo-, no satisface la demanda y, es insuficiente, además la cantidad de puntos asignados para la inscripción de nuevos votantes”, dijo Ávila según nota de prensa.

Alegó que por la cuarentena radical y las medidas para contener la pandemia, a muchas personas no han podido acudir a los puntos destacados para tal fin, e igualmente acotó en varios lugares la actividad no se ha llevado como debería ser, considerando que en algunos puntos no se han instalado los puntos para el registro.

«Muchos de los centros móviles destinados para la realización del proceso de inscripción y cambios de residencias no han estado en funcionamiento, como ocurre en la Plaza Bolívar de Coro-estado Falcón; también en la parroquia Cecilio Acosta, del municipio Maracaibo, en el estado Zulia, e incluso se observa en el Área Metropolitana de Caracas, en puntos como el de las estaciones del Metro La Hoyada y Petare; otros puntos han tenido problemas relacionados con fallas eléctricas como el dispuesto en la Plaza Bolívar de Baruta, en el que se contactó la falla, desde el pasado lunes, luego de un recorrido por la zona”, aseveró.

Declaró que espera que se concrete y se abra la participación a las organizaciones políticas con ámbito regional en el proceso del 6-D: esperamos que esta interesante iniciativa se materialice en conjunto con aquellas que gozamos con el ámbito nacional, tal como ocurrió en días recientes con Prociudadanos”.

«Es esencial ratificar nuestra petición que se hizo, el pasado 8 de julio 2020, al CNE en la que solicitamos al vicepresidente Rafael Simón Jiménez que habilite a nuestra organización política Unidad Visión Venezuela, con siglas UviVzla, para poder postular candidatos. Solicitud que hicimos de acuerdo a la aprobación de la ANC, en su sesión del pasado 18 de junio, en la que desaplican el Decreto Constituyente para la participación en procesos electorales, publicado en Gaceta Oficial 41.308 del 27/12/2017”, precisó.

“Esta solicitud fue realizada con el propósito de garantizarle a los militantes de nuestra organización política, la posibilidad de postularse como candidatos a diputado de la AN; así como nuestro derecho a la participación política”.

