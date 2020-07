El sociólogo y profesor, Trino Márquez, aseguró este martes que Vladimir Padrino López es una «figura emergente» que ha ido consolidando su base de poder y pronto pudiera aparecer como «opción candidatural». Esto tras considerar que Nicolás Maduro tiene como gran reto ver si tiene el apoyo suficiente para reelegirse.

Cabe recordar que hace unas semanas el ministro de Defensa del chavismo amenazó a la oposición con que más nunca estarían en el poder y que eso «deberían entenderlo».

Por otro lado, apuntó que pese a que Juan Guaidó es reconocido como presidente por alrededor de 60 países, este se ve muy limitado ante un «régimen muy fuerte».

«Hay un activo que no se ha podido apreciar porque Guaidó es una cabeza sin extremidades inferiores, no puede hacer mucho porque no tiene partidos, sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones de masa que puedan amplificar su mensaje», expresó en Vladimir a la Carta.

Asimismo Márquez deploró la posición del G4 y de algunas personas por las redes sociales ante la postura de que el ciclo del diálogo en Venezuela se cerró. «Gente enardecida que ha perdido la capacidad de reflexión sensata de lo que está ocurriendo en Venezuela», dijo.

Además agregó «es como decir que ya tu comiste suficiente hoy, y que mañana o pasado no comes más. Es absurdo».

El sociólogo atribuyó esta posición a la inexistencia de partidos políticos, lo cual considera que lleva a los grupos que han sobrevivido, operen como grupos radicales. Márquez insistió que el diálogo se debe mantener las veces que sea necesario, ya que considera que es la única manera que se puede evitar la confrontación y violencia en Venezuela.

Economía actual de Venezuela

Márquez expresó que Venezuela se ha convertido en el país más pobre de América Latina, medido a través de las necesidades básicas insatisfechas, el 96% de los venezolanos están en situación de pobreza. «En este momento no podemos compararnos ni siquiera con Haití, que tradicionalmente fue el país más pobre», expresó.

Asimismo dijo que estamos ante una economía que no tiene definición académica, «calificar este modelo económico con un concepto académico, es muy difícil. Lo que ha ocurrido es un modelo basado en el saqueo».

«Esto no es socialismo del siglo XXI, ni comunismo soviético, ni modelo cubano. Aquí lo que se estableció fue una alianza donde surgió una casta de gente que se ha dedicado a saquear el país», agregó.

También dijo que la radiografía que muestra La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) sobre Venezuela, son realmente preocupantes, esto debería alarmar a todos.

«El 79% de los venezolanos no pueden cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. No pueden consumir las calorías diarias que recomienda la organización mundial de la salud».

Nota de prensa