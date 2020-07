El embajador/AN en la OEA, Gustavo Tarre, explicó este viernes que el Protocolo de San Salvador no implica llevar ante la CPI a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino que trata del «compromiso» de modificar el sistema de justicia para así asegurar los DDHH, luego que el Gobierno/AN ratificara la inclusión de Venezuela en ese mecanismo más temprano.

Tarre detalló que el protocolo tampoco permite encarcelar de inmediato a los violadores de DDHH, pero si elaborar mecanismos para prevenir los crímenes de lesa humanidad «y que se castigue a los responsables».

«A futuro los victimarios recibirán castigo porque las violaciones de DDHH en Venezuela no prescriben de acuerdo a la Constitución, estoy seguro que con esta ratificación los agentes de la represión sentirán una amenaza adicional. Llegará un momento en que el brazo de la justicia se alargará y los atrapará», apuntó el diplomático en un acto vía internet, reseña Efecto Cocuyo.

Posteriormente en una entrevista a TVV Noticias, Tarre destaca que este «Es un agregado a la convicción de la CIDH que versa sobre los derechos sociales».

«Existe una convención de DDHH que es algo así como una constitución para Derechos Humanos. Y luego para no modificar ese instrumento básico cuando se quiera ampliar o ajustar a nuevas realidades, se firman protocolos adicionales. Entonces el Protocolo de San Salvador es un agregado a la convicción de la CIDH que versa fundamentalmente sobre derechos económicos, sociales y culturales», argumentó

Ante esto, agrega que es una ampliación «de esos derechos que están consagrados en nuestra Constitución». No obstante, añade que no solo la Constitución no se cumple, «sino que el Protocolo de San Salvador fue aprobado en 2009 y en la negociación participó el Gobierno de Hugo Chávez y la AN que era dominada por el chavismo, aprobó la ratificación del protocolo. Pero omitieron un pequeño detalle y es que para que los tratados interamericanos entren en vigencia deben ser depositados en la OEA y eso no lo hicieron».

Guaidó por su parte si hizo tal deposito hoy en dicho acto virtual luego de depositar su firma ante la Cidh, y contó con la presencia de Luis Almagro.

Por último, Tarre sentencia que fue intencional que el chavismo no depositara su firma en el pasado. «Es la hipocresía de la política exterior chavista y en la aparente defensa de los DDHH pero luego se hacen los locos pero después no depositan el documento en la secretaría de la OEA, y por consecuencia no entra en vigencia», finalizó.