El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, aseguró en una entrevista para El Universal que mantienen su voluntad de levantar sanciones, siempre y cuando se acoja la ruta fijada por el Gobierno interino de Juan Guaidó y la Administración Trump. Dicho plan presentado en marzo destaca la creación de un Consejo de Estado que dé paso elecciones presidenciales, entre otras medidas.

«La oferta está sobre la mesa, la voluntad política de levantar las sanciones está ahí; hemos dicho que estamos en disposición de flexiblizar las sanciones, pero con base a la discusión de una ruta. Pero lo más importante es que los venezolanos estén dispuestos a iniciar un proceso de diálogo que conduzca hacia la posibilidad de lograr la celebración de unas elecciones libres y justas. Infelizmente el régimen de Nicolás Maduro ha ido en otra dirección, con los alacranes, con el robo de los partidos políticos, con un nuevo CNE que no es equilibrado, con la represión no solo política sino de persecución contra las personas que no tienen pensamientos iguales a los de la dictadura», señala Story.

No obstante, el diplomático responde que estas últimas incidencias políticas complican el resultado de la gestión que Estado Unidos quiere para Venezuela.

«El Gobierno de Maduro con sus acciones está diciendo que jamás en Venezuela habrá elecciones libres. Aprendieron su lección del 2015 cuando perdieron la Asamblea Nacional, y en este momento terminan de socavar la institucionalidad, no dejaron a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones. Es muy obvio que en estos momentos no desean unas elecciones del Parlamento libres y justas. El problema que aún persiste es el derivado de las elecciones fraudulentas de mayo de 2018», apunta.

Asimismo, Story desestimó nuevamente que las sanciones agraven la crisis del país, argumentando que esto pasa porque «régimen» malgasta los recursos en «comprar vehículos para sus allegados, comprarle armas a Rusia, regalarle gasolina a Cuba, en detrimento de su propia gente».

«La única propuesta que hemos visto últimamente, de un proyecto para apoyar al pueblo de Venezuela, es el de «Héroes de la Salud», del presidente interino Juan Guaidó, para apoyar a los trabajadores de la salud en los hospitales (…) Pero todos esos problemas que enfrenta el país por falta de alimentos, medicinas y gasolina comenzaron de mucho antes de enero de 2019, cuando comenzamos a anunciar las sanciones», alega Story, quien insiste en que «hay una ruta para levantar las sanciones: abrir las puertas al diálogo, tener espacios para aceptar todos los pensamientos políticos, construir un mecanismo para un gobierno de transición y tener elecciones presidenciales libres y justas. Nosotros estamos listos para apoyar al pueblo de Venezuela. Nunca vamos a parar en la lucha que tenemos para asumir nuestra misión democrática».

Por último añadió que mantienen contactos con personeros del chavismo, porque «para nosotros lo más importante para los venezolanos es, como dije antes, que se abran espacios para reinstitucionalizar los mecanismos democráticos en el país. Entonces sí, mantenemos los contactos con grupos de personas, y estamos procurando el momento en el cual miembros del Gobierno y del gobierno interino puedan iniciar un proceso de diálogo abierto con el fin de construir un espacio dentro del cual se pueda llegar a un acuerdo político para lograr un gobierno de transición».