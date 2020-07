El sociólogo y profesor universitario, Ramón Piñango, aseveró este jueves que “su temor” es que haya una “explosión social desordenada” en la nación en estos últimos días.

“Mi temor es que haya una explosión social y que sea desordenada, es mi temor, ¿tendría razón eso?, no sé, algunas veces cuando no esperamos esas explosiones sociales, ocurren”, expresó Piñango al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.



Por otra parte, citó a su juicio la situación en Venezuela tras los niveles de pobreza que ofreció el informe Encovi 2019-2020 y se aseguró que “reitero que el 79,3% de los venezolanos no tienen recursos para cubrir la canasta básica de alimentos. Casi se ha duplicado la población en situación de pobreza, lo que ha pasado en los últimos 20 años ha sido lamentable, todos los ámbitos han sido afectados negativamente. Quien iba a decir hace 5 años que los venezolanos íbamos a estar sufriendo por escasez de gasolina, eso era impensable. Hoy ni siquiera tenemos petróleo. Ya no exportamos como lo hicimos una vez que fuimos el tercer país exportador de petróleo”.

“Políticamente hablando, tenemos un Ejecutivo que pretende controlar todo, que de hecho, hace pocos días le dio la potestad al Tribunal Supremo de Justicia de designar el CNE, con una magistrada que contribuyó a anular los diputados del estado Amazonas”, acotó.

Finalmente, Piñango dijo que “no hay diálogo dentro de la misma oposición, mientras tanto la ampliación del covid-19 nos va a alterar. Las declaraciones de Padrino López diciendo que mientras las Fanb existan aquí no va a haber ningún grupo de oposición que llegue al poder, pues resulta que Maduro en los cambios que hizo, pasó al retiro a 53 oficiales de la formación de Diosdado Cabello, eso no es un detalle cualquiera. Me imagino que están hablando, que andan conversando, porque si no lo hacen serían muy mal políticos, al mismo tiempo tienen que tener un ojo puesto con lo que está pasando con la población”.

