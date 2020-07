El rector del CNE, Juan Carlos Delpino, calificó de preocupante que el vicepresidente del ente electoral, Rafael Simón Jiménez, pueda renunciar al cargo tal y como ha venido amenazando en varias ocasiones debido a las inconformidades que este ha manifestado en varias entrevistas tras las últimas sentencias del TSJ/ANC a partidos de oposición.

“Solamente pensar en la posibilidad de que Rafael Simón, alguien que está representando a la oposición, renuncie hace que me entre un friíto. Una renuncia de ese tamaño no es bueno ni para la elección, ni para el organismo ni para el país. Rafael Simón Jiménez es el jefe, la cabeza de quienes buscamos hacer una elección que nos sirva todos. este barco electoral tenemos que empujarlo todos”, dijo en entrevista concedida al programa Vladimir a la carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas.

Delpino admite que las decisiones judiciales sobre la vida interna de algunos partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, y otras, adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente de manera inoportuna “enrarecieron el ambiente dentro del Consejo Nacional Electoral y de la transparencia y las circunstancias claras en las que deben transitar esta gestión”. insistió en que sería terrible tan sólo que Jiménez piense en la posibilidad de renunciar. No ha renunciado y ya siento ese frío como si lo hubiese hecho”.

El rector Delpino también dijo estar en desacuerdo con las decisiones judiciales entorno a las tarjetas de los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. No obstante, señala que a su juicio el caso de AD es diferente al de las otras dos organizaciones.

“Me parece un desacierto lo que hicieron con las tarjetas de esas organizaciones, pero también es cierto que en esos partidos había a dos tendencias y la mayoritaria era la de querer participar. Habría que preguntarle a la dirigencia de esos partidos que no quiere participar. Esos dirigentes que sí quieren participar están movidos por una legítima vocación de poder. Qué malo que se haya utilizado la vía judicial, porque enturbia el proceso político. En el caso de AD la cosa es diferente porque ninguno de sus dirigentes ha aparecido vinculado a los hechos del 5 de enero en la asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral no es responsable de esas decisiones judiciales. No es nuestra culpa”.

Otros tema abordado por Juan Carlos Delpino fue el de la observación internacional del venidero proceso electoral. al respecto dijo que “ no queremos más turismo electoral sino una verdadera observación, en la cual estén presentes observadores de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), manifestó que esa elección nunca ha debido realizarse, y que una vez sea electa la nueva Asamblea Nacional, la Constituyente no puede seguir existiendo.

Sobre las elecciones del 20 de mayo de 2018, sostuvo el criterio de que en ese momento “hubo una elección presidencial y un resultado. Dependió más de nuestra falencia, de nuestra no participación”. También manifestó que los venezolanos que están fuera del país siguen en el registro electoral.

Mientras no esté claro cómo se registrarán los venezolanos que están en el exterior no se puede modificar el registro electoral. En el momento dado, cuando se llame a una elección presidencial, que está más cerca que lejos, esos venezolanos podrán votar.

-¿Cómo es eso de que está más cerca que lejos una elección presidencial?

– A pesar de que John Magdaleno no cree que la intuición deba marcar las decisiones políticas, este país está necesitando que desde el proceso de re institución termine por producir los cambios que está necesitando. Es casi intuitivo.

Delpino también comentó lo ocurrido en el Estado Bolívar, durante las elecciones de gobernador.

“Una mano peluda cambió los resultados. Justo Noguera iba a ser desproclamado porque se demostró que el ganador había sido Andrés Velásquez. echaron para atrás esa decisión cuando Andrés dijo que no se iba a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Después eso fue al TSJ a dormir el sueño de los justos. Esa declaración de Andrés frustró la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos ahora los ojos de Ándrés Velásquez en el Arco Minero”.

En cuanto a las venideras elecciones parlamentarias, Delpino dijo que en el 2015 el proceso no fue ideal, ni lo es este.” Tenemos muchas desventajas y desequilibrios, y estamos trabajando para eliminarlos”.

Sobre las expectativas que se planteó al asumir el cargo, dijo que “es temprano para establecer si esas expectativas han sido cumplidas. Más adelante se sabrá si valió la pena arriesgar el nombre”.

Nota de prensa