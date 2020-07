El exgobernador estadounidense Bill Richardson, quien en días pasados vino a Venezuela, anunció la excarcelación de dos de los seis directivos de Citgo presos en El Helicoide. Tienen arresto domiciliario.

“Nos alivia escuchar hoy que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los #CITGO6, fueron liberados de prisión y se les concedió arresto domiciliario en Venezuela. Este es un primer paso positivo e importante”, señaló anoche Richardson.

Hace unos días, el político vino a Venezuela para pedir la liberación de los 6 de Citgo y los dos exBoina Verde detenidos. En ese momento, lamentó no haber podido concretar nada.

Por tal razón, en un segundo mensaje, Richardson agradeció a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez “por este gesto” y por continuar dialogando sobre los estadounidenses detenidos “que comenzó a principios de este mes cuando el gobernador Bill Richardson y su equipo viajaron a Venezuela en una misión humanitaria privada”.

Ahora solo restan 4 directivos de la filial por excarcelar. Todos fueron aprehendidos en 2018 cuando fueron citados a una reunión en Pdvsa La Campiña y se les imputó los delitos de malversación de fondos y otros referentes al mal manejo del dinero.

— Bill Richardson (@GovRichardson) July 31, 2020