La abogada Ana Leonor Acosta dijo que es preocupante la situación en la que se encuentran los diputados detenidos por el Estado donde no reciben atención médica y no tienen acceso a alimentos. Tal es el caso de Renzo Prieto quien junto a Gilber Caro estarían siendo torturados, según denuncias de sus familiares.

«Preocupa es las condiciones en las que los tienen detenidos que son totalmente inhumanos. Sin acceso a alimentos. A atención médica. Duerme en el piso. Entiendo que ya tenían unas colchonetas pero no los sacan al sol, no tienen visitas, no pueden hablar con su familia y de ahí la incertidumbre de cómo están», dijo Acosta para TVV Noticias.

Señaló que tanto el caso de Prieto como el de Ismael León, «están siendo evaluados por la oficina de los derechos humanos de la ONU, la CIDH y la Unión Interparlamentaria que se ha pronunciado a favor de ellos».

«El reclamo que hacemos es que sean puestas en libertad para que puedan pasar este periodo de pandemia, y no tendrían problemas de acudir a una investigación o juicio pero garantizándole los derechos, no violándole el derecho a la libertad», solicitó la defensora.

Prieto estaría durmiendo en el piso y está en delicado estado de salud por problemas en la columna, mientras que Caro afirmó que se está «volviendo loco», relató su hermana.