El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral recién designado, Rafael Simón Jiménez, aseguró este jueves que el cronograma electoral para las venideras parlamentarias avanza de manera positiva, dado el número de asistencia al Registro Electoral, tanto para inscripciones como para actualización de datos.

«Por encima de las dificultades que tenemos en este país ha sido realmente sorprendente el número de personas que han acudido al registro electoral que, por cierto, ha estado presidido por todas las garantías de seguridad a propósito de esta nueva normalidad. Pero ha sido una cifra que de verdad ha superado toda expectativa, sobre todo en esta Venezuela que tiene tantos problemas. En el último reporte que vi teníamos más de 200 mil y tantos de nuevos inscritos, cambios de residencia, todo lo que implica actualización de datos», dijo Jiménez en entrevista con Pedro Penzini para el Circuito Éxitos.

Asimismo anunció que posiblemente se de una prórroga en el lapso de registro o una segunda jornada programada para agosto. «De manera que habrá tiempo suficiente para hacerlo. Estas cosas me gusta verlas con objetividad, ni magnificándolas ni reduciendo a la insignificancia. Pero creo que la gente ve en la salida electoral la única vía para acabar con esta dificultad que hay en Venezuela», argumentó.

El rector insistió que «las cosas van marchando por buen camino, hasta ahora, y ojalá este sea el signo del proceso electoral», agregó.

El compromiso que muestra Jiménez en esta conversación sobre el próximo evento electoral deja claro su interés en continuar en las filas del CNE, dado los argumentos que dio en entrevistas pasadas donde dejaba entrever la posibilidad de renunciar a su cargo dentro del Poder Electoral si el gobierno de Nicolás Maduro llegase a incumplir alguno de los acuerdos adquiridos.»Si se llevara por delante todo lo que se ha comprometido a cumplir, yo sería el primero que lo denunciaría y sería el primero que renunciaría al CNE», decía en conversación con Tal Cual el pasado 13 de julio.

Maquinaria electoral

Sobre las inconsistencias que rodean al Poder Electoral en materia tecnológica, Rafael Simón Jiménez, señaló la posibilidad de invitar a periodistas a realizar un trabajo de investigación donde se pueda dar a conocer cómo el CNE obtiene la maquinaria electoral.

«Cuando yo llegué aquí (al CNE) una de mis primeras inquietudes fue enterarme del tema tecnológico y en ese momento recibí información parcial que desde hace meses, antes del incendio de los galpones en La Guaira, había disposición de adquirir 15 mil máquinas de votación y que esa decisión había sido tomada, sin embargo, no había presupuesto para ese momento. Pero luego, posteriormente, nos encontramos, al menos a mí me sorprendió, que las máquinas habían sido adquiridas por la administración anterior, es decir, la que presidía la señora Lucena. Y que eso ya estaba contratado por una empresa integradora argentino-veneolana, también con alianzas con Smartmatic. Entonces lo que sí puedo transmitir es que las elecciones de diciembre serán con máquinas. Aquí está descartado que volvamos a votar bajo el sistema manual. Yo doy fe que si el sistema automatizado se chequea todo, es un sistema invulnerable», sostuvo.

Vale recordar que El 7 de marzo se quemaron 49.000 máquinas ubicadas en el galpón principal de la parroquia Filas de Mariche, del municipio Sucre en el estado Miranda.

En materia de ventajismo electoral por parte del oficialismo, dijo que «hay unos compromisos que son las llamadas garantías electorales y allí se habla, incluso, hasta de los puntos rojos. Pero yo en eso -y aquí me quito mi chaqueta de rector y me pongo la de político- creo que corresponde a los partidos de oposición tratar de desarrollar toda nuestra capacidad de denuncia y neutralizar con nuestra presencia en mesas electorales cualquier ventajismo. En 2015 cuando obtuvimos la victoria lo logramos porque estábamos todos integrados, supimos motivar al elector, creo que hay una fuerza cívica, potencial, que si eso se activa yo creo que puede pasarle por encima a cualquier manipulación y trampa».

Observación electoral

En este punto de la conversación el rector adelantó que para las venideras parlamentarias habrá observación. Hasta ahora se ha confirmado la observación nacional en manos de la Organización Asamblea de Educación. «Ayer (miércoles) se dirigieron al CNE para aceptar servir de observador. Ellos tienen un gran prestigio acumulado y tienen adiestramiento en procesos electorales. Eso es una buena noticia, porque esa observación es clave», recalcó.

Y continuó: «Ahora, la observación internacional está aprobada y se requiere de varias instancias a explorar. Habrá que ver la Unión Europea, luego del impasse con la embajadora. Pero podría venir una misión de la UE o del Parlamento Europeo, un poco a estudiar sobre el terreno la realidad electoral e involucrarse en algún tipo de observación. Luego está La ONU. Sabemos que se necesita una decisión muy rigurosa del Consejo de Seguridad, pero existen otros tipos de observación que dependen del secretario de la ONU, todas estas cosas son referente a explorar. Pero luego hay una tercera línea y son los partidos políticos, diputados, los ojos del mundo estarán sobre Venezuela el 6 de diciembre».

«Lo que garantiza que no haya fraude es la representación activa en las mesas electorales. Un segundo nivel es la observación nacional y el tercer nivel es la observación internacional…pero no hay que magnificar este último, porque los observadores internacionales, así lo hagan de manera profunda, es una acción muy localizada, porque no van a traer a 20 mil personas. Ellos hacen un chequeo de todo el proceso. Es como un factor de confianza, sobre la ciudadanía…», añadió.

Para finalizar el rector recordó que una vez electa la nueva Asamblea Nacional, a su juicio, la ANC debería desaparecer.

«El gobierno está obligado. Mira, la ANC es una asamblea inconstitucional, mal convocada y mal electa. El mandato de esa ANC fue de un año y ya venció sin haber redactado el primer artículo. Han pasado dos años más y a mi parecer, si el gobierno trata de buscar alguna legitimidad internacional debe buscar, a partir de una elección de la nueva AN, disolver la ANC. Y en cuanto a la posibilidad de prorrogar la Asamblea Nacional que dirige el señor Guaidó es un exabrupto. Hasta sus propios compañeros han dejado en el tintero esa posibilidad. No tiene cabeza. Todos saben que el parlamento fue electo en 2015 y vence este año».

Recordó que al finalizar el mandato de esta Asamblea Nacional, de manera implícita, pero clara, termina también la inmunidad parlamentaria de los diputados.