El abogado defensor de ddhh Rafael Narváez condenó las detenciones y agresiones cometidas por los cuerpos de seguridad contra los venezolanos en medio de la pandemia y expresó que la covid-19 no se combate violando los derechos humanos.

«El Estado venezolano no encuentra la manera de enfrentar efectivamente la propagación del nuevo coronavirus y, en medio de la situación crítica del país, lo que hace es atropellar a la población, multiplicando las detenciones y agresiones por parte de funcionarios policiales o efectivos policiales que deberían prestar su apoyo y protección a las personas», declaró según nota de prensa.

A la vez que enfatizó: el Estado debe poner en cintura a los efectivos militares y cuerpos policiales para que no sigan violando los DDHH con sus actuaciones.

Refirió a casos como los ocurridos en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, donde efectivos de la GNB asesinaron a un ciudadano que hacía cola para adquirir combustible; el de un joven en esa misma entidad que fue golpeado por otro guardia por no llevar tapabocas, y el de la abogada Eva Leal, quien fue torturada por una teniente del mismo componente de la Fuerza Armada por “violar” la cuarentena, y quien hasta ahora es procesada por la justicia militar, en contra de lo establecido en la Constitución, que en su artículo 49 dice que toda persona tiene el derecho a ser juzgada por sus jueces naturales.

“La covid-19 no se combate violando los ddhh del pueblo. Es una estrategia equivocada por parte del Estado para contener la Pandemia. Hace falta desarrollar políticas públicas de atención a los ciudadanos y no criminalizar a quienes salen a buscar su sustento diario”.

Narváez criticó que a algunas personas que incumplen con ciertas recomendaciones sean detenidas arbitrariamente y se les apliquen castigos, como “saltos de rana”. “Con este tipo de castigos se está resucitando la obsoleta y derogada ley de vagos y maleantes, en la que se amparaban funcionarios policiales para detener a personas según les pareciera”.

«No se justifica por ningún motivo que algunos representantes de los cuerpos de seguridad hayan golpeado a ciudadanos por no utilizar un tapaboca, como tampoco el que desde los altos mandos militares se amenace a los guardias con sancionarlos si se contagian de la covid-19. Estamos en presencia de un Estado acorralado por la Pandemia mundial, el cual no encuentra la fórmula para aplanar la curva de contagios, y entonces agrede a un pueblo que todos los días asume sacrificios porque no puede cumplir con todas las medidas preventivas, empezando porque no tiene agua permanente para cocinar los alimentos o lavarse constantemente las manos, o porque sus ingresos lo llevan a tener que tomar una decisión muy difícil, comprar jabón para lavarse las manos, adquirir guantes y tapa bocas o comprar un cartón de huevos y algo de mortadela o queso”.