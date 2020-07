Los profesores universitarios Juan Manuel Rafalli y Tulio Alvárez explicaron a través de sus redes sociales el porqué la decisión de los nuevos rectores del CNE de aumentar el número de diputados a la AN viola la Carta Magna.

Alvárez, profesor títular en la UCV y UCAB, argumentó que la decisión es «absolutamente inconstitucional» ya que se contrapone a un «parámetro establecido en la Constitución» el cuál «no permite ampliación o disminución».

Asimismo, afirmó que la intención del aumento es «tentar la participación bajo la esperanza de alguna representación» ya que «48 serán electos en lista nacional por sistema de representación proporcional de minorías, sistema de H’ondt», detalló en su cuenta de Twitter.

Por su parte Rafalli, quien es profesor en la UCAB, Monte Ávila y el IESA; explicó a través de la referida red social que «la Ley Electoral no puede modificarse con menos de 6 meses de antelación a las elecciones».

A su vez, recordó que «por ser parte de la Reserva Legal, solo la AN puede reformar la Ley Electoral».

«La potestad reglamentaria del CNE no abarca la posibilidad de alterar el Sistema Electoral previsto en la ley», agregó.

Es importante recordar que el CNE, elegido por el TSJ y no por el Parlamento como establece la Constitución, decidió aumentar el número de diputados de 167 a 277, lo que representa un 66% más, con la intención de darle más peso al voto lista que al nominal.

