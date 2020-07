Usuarios de twitter rechazaron las declaraciones de Guaidó sobre el regreso de Directv al país, consideran que en medio de la crisis, preocuparse por el regreso de la cablera evidencia no es primordial.

«Si vuelve el Directv primero que el cese a la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres señores creo q tenemos las prioridades por el suelo», posteó la reportera gráfica Laura Rángel este martes.

El también periodista Alejandro Marcano catalogó a Guaidó de «populista» e «irresponsable». «Es detestable engañar a la gente, Directv no regresa hasta que levanten las sanciones o es que están pidiendo eso ahora», cuestionó.

Oliver López Cano destacó que la lucha de los venezolanos no es por Directv sino por la democracia y la libertad: este imbécil pensando en señal de Directv y el cese de la usurpación bien gracias.

«Entiéndelo, la lucha no es por Directv, es por el restablecimiento de la democracia y la libertad de todo un país. Con ello no solo volverá Directv, también el agua, la luz, medicinas y vida».

@yenny0_LEE estimó que Directv no debe ser tendencia «porque no se vale ilusionar a la gente con algo que por ahora no va a pasar».

«Y no sería mejor que el lugar del retorno de DirecTV a Venezuela retorne el estado de derecho, el sistema productivo, el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, social y económica. Cualquiera de las opciones mencionadas es más importante que la añorada señal de TV», coincidió David González.

El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, afirmó este lunes que la señal de DirecTV “podría volver” a los hogares venezolanos, e indicó que “no existe una sola barrera” institucional o internacional para que los venezolanos “puedan volver a disfrutar” de su señal.

“El acceso a la información y la libertad de expresión son un derecho fundamental y un elemento central para luchar en contra de la dictadura”, posteó Guaidó en su cuenta oficial Twitter.

