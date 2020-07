El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, aseveró a la prensa el jueves que el caso del empresario Álex Saab es ‘delicado’ y que por eso iba a salvar sus comentarios.



“No pueden pedirme que comente sobre un caso delicado y que se encuentra en la corte de Cabo Verde. Es un caso donde hay un ciudadano, un empresario, a quien se le imputan diversos cargos – justos o no, no puedo decirlo – que son penalmente graves, y fue detenido en Cabo Verde creo que para su extradición y en el que la defensa lucha por su liberación. Como no puedo comentar ningún caso judicial en específico, no comentaré sobre este tampoco”, aclaró.

Así, pidió respeto por los derechos la defensa y del mismo Saab, y además por el mismo estado de derecho democrático.

“La única cosa que puedo decir es que, como presidente de Cabo Verde, este país es democrático y siempre se hemos visto que, en cualquier circunstancia, sea cual sea el expediente, sea cual sea su complejidad y sus implicaciones, tenemos que funcionar como un estado de derecho democrático”, asintió Fonseca.

Y recalcó: “Específicamente, el detenido debe tener, en particular, acceso a todas las garantías que puede ofrecer la defensa y que están enmarcadas en la Constitución para cualquier persona detenida y en pleno proceso judicial”.

Fonseca acotó que es “evidente” que el caso Saab tiene implicaciones pues, dice, Cabo Verde es un país pequeño “y hay muchos intereses”, además de legales, en torno al tema judicial del empresario.

“Tanto es así que no recuerdo haber recibido tantas llamadas, llamadas de jefes de estado extranjeros”, dijo, sin especificar de quiénes hablaba.

Por tal, finalizó: “Espero y apelo para que este proceso se lleve a cabo de acuerdo a las leyes propias de un estado de derecho democrático”.

Con información de SAPO.