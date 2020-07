En medio de una protesta por gasolina en la Isla de Toas, en el municipio zuliano Almirante Padilla, funcionarios de la Guardia Costera asesinaron ayer jueves a un pescador de 18 años. Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.



«Condenamos el asesinato del pescador Joe Luis Albornoz Paz (18) durante una protesta por gasolina en la Isla de Toas, municipio Almirante Padilla del estado Zulia. Testigos responsabilizan a funcionarios de la Guardia Costera. Exigimos justicia», señaló la ONG en Twitter, acompañado de un video donde se ve al joven herido y trasladado en una moto.

En otros videos también compartidos en la red social, se escuchan las detonaciones de armas de fuego cuando los pobladores manifestaban por la falta de combustible en la zona.

De acuerdo al periodista Miguel Ángel Román, «familiares del joven asesinado en Isla de Toas me indican que el disparo de FAL atravesó el corazón de Joe Luis Albornoz quien fue asesinado entre una lluvia de balas»

Video sensible no apto para todo público del joven asesinado vilmente en Isla de Toas @rociosanmiguel pic.twitter.com/8UBMzQdyfn

Imágenes delicadas no aptas para público sensible del momento justo después de haber sido asesinado el joven en Isla de Toas. Fue grabado por isleños que me pasaron la grabación https://t.co/NyQEI1UaxR https://t.co/RTe5Qx4qHI

— 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙚𝙡 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣 (@Cafeynoticias) July 17, 2020