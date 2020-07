La embajadora/AN en Reino Unido, Vanessa Neumann, aclaró este jueves que desde el gobierno interino que preside Juan Guaidó “no tienen la intención” de mover el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, sino que esa era la intención de Nicolás Maduro.

“El veredicto de la Corte de Londres cumple con la doctrina de una sola voz del Reino Unido, y es que Todas las instituciones de Gran Bretaña deben trabajar para reconocer la legitimidad del gobierno (e) de Juan Guaidó, y trabajar con todos sus representantes. Esto va a tener resonancia en todos los casos. Ha habido varios casos en el Reino Unido, y esto los resuelve todos en uno. Todas las cortes del Reino Unido deben reconocer a Guaidó, y eso fue acordado en este proceso acelerado. La Corte británica es un ejemplo para muchas otras cortes en el mundo, y es previsible que tenga resonancia”, indicó Neumann en una entrevista al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

La diplomática opositora sostuvo que “la intención siempre ha sido resguardar los bienes nacionales, los recursos nacionales para el pueblo venezolano. Nunca tenemos la intención de mover el oro, esa era la intención de Maduro. Ellos no tienen el mandato para eso ni para la ayuda humanitaria, no hay acuerdo con la Pnud, eso ha sido una mentira. En Londres reconocieron al presidente legítimo de Venezuela. La junta ad hoc del BCV tiene la disponibilidad con el Banco de Inglaterra. La relación entre el Banco de Inglaterra y el BCV es solo de cliente”

“Tienen 21 días para registrar su apelación, su solicitud de apelación, si se acepta o no también es una decisión jurídica. Basados en algún fundamento legal o jurídico es que deben indicar según su postura que la decisión está errada. Si aceptan el proceso de apelación, lo más probable es que sea un proceso acelerado, porque ese fue el acuerdo. Fueron los abogados de Maduro quienes solicitaron el proceso acelerado. La decisión del juez es de 24 páginas, es pública, es muy clara, muy contundente, y es inequívoco. El régimen tiene que tratar de encontrar algún argumento ahí”, reiteró.

Finalmente, Neumann resaltó que la Corte británica es “independiente, tiene un proceso jurídico que no es político, y los temas que se podían considerar eran bastante estrechos. Eso es la doctrina de una sola voz, tuvieron una sesión pública. El Reino Unido dijo que no iba a reconocer ese CNE electo así, entonces tener más elecciones así no va a resolver el problema de Maduro, esto es un problema que ha generado la ilegitimidad de Maduro, con nombramientos írritos e inconstitucionales no va a ayudar a Maduro, entonces aquí ahora gana el pueblo venezolano y la Constitución de Venezuela”.

"Todas las instituciones de Gran Bretaña deben trabajar para reconocer la legitimidad del gobierno (E) de Juan Guaidó", así lo aseguró la embajadora de Venezuela en Reino Unido.@vanessaneumann, #Código58 con @Marianitareyes en #TVV por: #TVVNoticias pic.twitter.com/6uZgpklhRG — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 3, 2020

"La Corte británica es independiente, tiene un proceso jurídico que no es político", así lo explicó la embajadora de Venezuela en Reino Unido, @vanessaneumann, sobre la decisión de que el gobierno de Juan Guaidó maneje el oro venezolano #Código58 por: #TVVNoticias pic.twitter.com/zJIJE0QiyH — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 3, 2020

La embajadora de Venezuela en Reino Unido, @vanessaneumann, explica el proceso de apelación que tendría qué hacer el régimen de Maduro luego de la decisión de la justicia británica #Código58 con @Marianitareyes en #TVV por: #TVVNoticias pic.twitter.com/Dgsx6O8Mpr — TVV Noticias (@TVVnoticias) July 3, 2020