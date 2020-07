El especialista en resolución de conflictos, Igor Cuotto, aseguró este lunes que estos momentos no ve ningún espacio de negociación entre la oposición que dirige Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que pidió bajar los ‘egos’ y que haya más organización.



“Yo quiero decir que apuesto a la negociación, yo hablo de eso, y en este momento no veo ningún tipo de espacio de negociación entre la oposición democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Hay que bajarle un poco a los egos. Hay que hacer un inmenso esfuerzo de entender algo en la oposición representada en la sociedad civil que quiere un cambio. Yo no veo un gran consenso de la sociedad civil organizada que presione a los partidos políticos a generar esos cambios internos, de estrategias y posturas que son necesarios”, apuntó.

También se refirió a las declaraciones de Vladimir Padrino López ayer, donde decía que la oposición nunca iba a ser poder político mientras esté la Fanb chavista. Remarcó: “él es el ministro de Defensa de Maduro, no de Venezuela”.

“Esta es una muestra más de que las fuerzas armadas están con el ministro de Defensa de Nicolás Maduro. No es el ministro de Venezuela ni del Estado como tal. Las FAN desde hace años están parcializadas a un proyecto político, el chavismo ha trabajado para ello, la unión cívico-militar no es más que eso, tratar de garantizar la permanencia del régimen en el poder”, explicó.

Por su parte, el experto cuestionó que dentro de los partidos de oposición, que asegura, deben reestructurarse, existe una “pugna interna” de quién tiene la razón y de buscar imponer estrategias sobre otras.

“Indistintamente de cuál sea la estrategia, hay una cosa muy cierta. ¿Por qué el gobierno aceptó negociar el año pasado y la mediación propuesta por Oslo? Porque las alternativas que estuvieron fuera de la mesa para alcanzar el poder, parecían muy factibles. El gobierno, históricamente, siempre ha ejecutado sus alternativas y la oposición no tenía un plan B y eso terminó trastocando a la oposición, no está unida y no hay consenso entre los dirigentes. Es lo que hace que no haya articulación efectiva de las estrategias que se están generando. Debe haber una mediación entre ellos para entender la necesidad de que haya un acuerdo”, finalizó.