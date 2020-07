Si bien en la cárceles venezolanas ya se han confirmado cerca de 42 casos de Covid-19, existe otra ‘pandemia’ que lleva al menos dos años azotando a los reclusos: la tuberculosis y la desnutrición, que ya han matado a al menos 70 privados de libertad.

Así lo denunció el coordinador de la ONG Ventana Libertad, Carlos Nieto Palma, quien pidió no confundir a la enfermedad de origen chino con estos dos flagelos.

“La cifra de fallecidos por tuberculosis dentro de los centros reclusión en Venezuela supera las 50 personas y más de 20 decesos por desnutrición. Y otros tantos por enfermedades respiratorias que no llegan a tuberculosis”, alertó.

Recordó los casos de Covid son dos en el centro de detención preventiva en Lara, cuatro en la sede del Cicpc de Los Teques, uno en la cárcel de Ramo Verde y 35 en la sede la PNB en Porlamar.

“Estos contagios fueron confirmados por las autoridades regionales. Ya tenemos personas con Covid-19 dentro de las cárceles venezolanas”, apuntó, consultado en Noticias En Vivo, por VivoPlay.

Y ante esa situación, critica que “la única medida que se ha tomado es la de la prohibición de las visitas, solo permiten la entrada de comida que llevan los familiares, la dejan y ellos (los funcionarios) se las entregan”.

Al mismo tiempo, insistió: “Desde hace mucho tiempo hay muchísimos reclusos con tuberculosis y desnutrición. Han fallecido muchísimos más en varias cárceles. Es una pandemia que está desde mucho antes del Covid y en el informe que hacemos semestralmente hemos dado los datos de personas. La tuberculosis es una enfermedad preexistente, así como la desnutrición”.

Reflexionó Nieto Palma en que antes, cuando se hablaba de muerte en las cárceles, era por riñas o peleas entre los presos, pero que ahora la situación ha cambiado. “Los muertos son por enfermedades no atendidas”.

“El problema de estas enfermedades es que no se les presta atención. No es algo nuevo. Desde hace un año están surgiendo cada vez más casos, muchos fallecidos por las dos enfermedades y el Estado no ha prestado ningún tipo de atención. No podemos confundir el Covid con esas la tuberculosis y la desnutrición, porque ya existían. Tenemos dos años denunciando esto”, finalizó.