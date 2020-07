View this post on Instagram

PARTE 1 Camaradas! Compatriotas! Venezolanos todos! Hoy nuevamente el Imperio arremete contra el Gobierno… y digo gobierno porque ellos quieren mantener la matriz de un gobierno corrupto atacando a uno de los ex-integrantes del Gabinete de Nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro, en este caso yo quien entregó el cargo hace 1 año y 3 meses. El caso es que hoy, el Sr. Pompeo pública un Twitter donde se me sanciona al no dejarme entrar a los EE.UU (no voy a poder dormir) basados en simplemente sus razones. En tal sentido, les dejo este video, el cual guardaba hace tiempo. Me lo hizo llegar un patriota cooperante (tenemos amigos en el Imperio) y al cual, no le dieron difusión, pues obviamente no les convenía, ya que a todas luces, se ve que no tienen pruebas e incluso ni siquiera están seguros de mi paradero… En el video podrán observar como la periodista (venezolana) interrumpe la declaración de la Fiscal para preguntar por mi caso en la búsqueda del notición amarillista que le de el premio Pulitzer… al no recibir la respuesta que esperaba, la periodista insiste y la respuesta de la Fiscal, quien se nota no estar muy empapada del caso, le expresa que no hay nada (miren la cara de ponchada de la periodista) y que me procesan por un cargo de CONSPIRACION… Conspiración? y no era por Lavado de Dinero, luego Narcotráfico y después Corrupción.? Definanse por favor… "a según" y de acuerdo a los chismes o chismenes, lo que tienen es un testigo, que nadie conoce, porque se encuentra bajo el programa de "protección de testigos" que declara en mi contra (que importante soy, me imagino que estoy entre los 10 más buscados por el FBI, DEA Y CIA)… Lo cierto es amado pueblo, que ellos no perdonan ni toleran que NO nos arrodillemos a sus presiones, amenazas o extorsiones y al no tener pruebas contundentes (aparte de su testigo fantasma "Gasparin") no les quedó más que prohibirme entrar a USA, es decir DISNEYWORLD… Tengo Alta Moral y nada ni nadie me la quebrantará y que mejor fecha que esta, 28 de Julio, Natalicio de Nuestro Comandante Supremo y Eterno para salir al combate y a la lucha, en este caso comunicacional y desenmascarar la canalla continúa…