La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este viernes que no reconoce al G4, porque han participado en fraudes electorales y consideró que hay “muchos intereses” por parte de quienes apuestan por la cohabitación.



“Con Juan Guaidó hay comunicación por medio de la ‘Fracción 16J’. Esos partidos del G4, por su cúpula, han participado en fraudes electorales. El régimen, con sus mafias, ha ido infiltrando todo. Todo se va a saber y aquí no puede haber acuerdos de espaldas a la gente y lo que se ha acordado. Hay muchos intereses desplegados en Venezuela, y muchos sectores que se quitaron las caretas y te dicen por la calle del medio que debemos tener una ‘convivencia democrática’ que no es más que la cohabitación. Hay muchos intereses muy oscuros. Mucha gente haciendo plata, y no todos se visten de rojo”, señaló Machado.

Entrevista en La Gran Aldea, la dirigente también se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, de que la oposición nunca será poder político en el país. Aseguró que cuando las armas están en manos de ‘criminales’, “¿crees que van a permitir elecciones?”.

“Después de lo que dijo Padrino López y lo que ha hecho el TSJ, ¿van a seguir insistiendo en cohabitar con el régimen? Por eso hemos planteado la propuesta que llamamos ‘Operación de Paz y Estabilización’. Yo quiero saber a quién sorprendió las declaraciones de Padrino López. Cuando las armas están en manos de criminales, ¿crees que van a permitir elecciones?”, apuntó.

Así, se refirió a los aliados internacionales, que, dice, “están muy claros”.

“Si se ha hecho lento lo referente al TIAR, es justamente por los errores de nuestra política local. Por aquellos que se reunieron a espaldas de muchos”, señaló.

“Yo no sé cuáles aliados internacionales hablan de diálogo y elecciones. Mira declaraciones desde la Cancillería de Colombia hasta de Pompeo. Mientras tengan monopolio de las armas, no puedes hablar con ellos”, acotó.

Hay que ser serios

Machado resaltó que se ejerce presión sobre el interinato que lleva Juan Guaidó, a fin de que se cumpla el compromiso del 23 de enero de 2019.

“Hay que ser serios, hay que sacarlos de raíz. Debemos ser claros con los venezolanos y con los aliados internacionales”, indicó Machado.

Y al mismo tiempo recalcó: “Es un error garrafal llamar a esto ‘dictadura’. Si crees eso, crees que hay un poder ordenado con una figura que tiene el control. Si fuese así, no hablaríamos de un país somalizado y actores cogobernando”.

Machado también considera que Nicolás Maduro solo representa “una fracción” de quienes están usurpando Miraflores y se mostró de acuerdo con el planteamiento del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, cuando señala que para un proceso electoral libre en Venezuela, primero hay que salir de Maduro.

“También con un acuerdo de transición. Pero para eso debes presentar una amenaza real”, señaló.

“Nosotros estamos a la mitad del año. Cada día que pasa es un suplicio para el país. Entonces la dirección política hoy, en julio, te van a decir ¿qué haremos en enero? Aquí hay que decir qué haremos ahorita”, apuntó.