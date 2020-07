El presidente del TSJ oficialista, Maikel Moreno, calificó de «cobardes e infundadas» las acusaciones que hiciera más temprano el gobierno de EEUU, que lo acusa de corrupción y sobornos dentro del Poder Judicial, y además, ofrecen 5 millones de dólares de recompensa a quien pueda dar información sobre el magistrado y su esposa.

«El magistrado Maikel Moreno reiteró que ese tipo de acusaciones cobardes e infundadas, solo fortalecen su deseo de seguir trabajando desde el Tribunal Supremo de Justicia para continuar ofreciendo un servicio eficiente y eficaz que garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso de los ciudadanos y ciudadanas del país», respondió el TSJ en nombre de Moreno, a través de una nota de prensa.

Según reza el escrito Maikel Moreno, «ratificó su compromiso y lealtad con el país, así como con el pueblo venezolano, al tiempo que ratificó su autonomía y la del Poder Judicial, ante cualquier pretensión injerencista que busque amedrentar y desviar el rumbo de la administración de justicia, la cual se rige de forma estricta en los postulados establecidos en la Constitución y leyes nacionales», agrega el texto.

De igual manera, aseguran que mantendrá sus competencias dentro del máximo tribunal y «su lucha inquebrantable».

“No es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano, en sus intentos torpes, desesperados, llenos de manipulaciones y mentiras, mediante los cuales buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo, porque la independencia y la soberanía de la Patria no están en discusión. Reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo”, manifestó.

Moreno indicó que continuará «trabajando sin descanso para seguir ofreciendo a la ciudadanía un servicio de administración de justicia óptimo, autónomo, gratuito e independiente, que garantiza el respeto a los derechos humanos, y que en el ámbito de sus competencias seguirá defendiendo y haciendo cumplir la Carta Magna y el ordenamiento jurídico venezolano».