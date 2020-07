Nicolás Maduro celebró este miércoles que el CNE haya dado el 6 de diciembre como fecha para las próximas elecciones parlamentarias y llamó a los venezolanos a prepararse para salir a votar ese día.



«La inscripción de los partidos será el 10 de agosto. Hay 86 partidos y grupos electorales que van a inscribir sus candidaturas. Vamos a fijar también una campaña electoral. El Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones por unanimidad y habrá una campaña electoral corta, muy creativa, nueva, cada partido tendrá que generar sus campañas en redes sociales, en las calles, así que preparémonos. El CNE ha anunciado que tomará todas las medidas para la bioseguridad del acto electoral del 6 de diciembre, será una competencia buena, la democracia fortalece el espíritu de paz. Llamo a prepararse para participar en el proceso electoral de la Asamblea Nacional para votar masivamente el 6 de diciembre, porque Venezuela necesita un nuevo parlamento legítimo, constitucional», dijo Maduro en transmisión por VTV.

Recordó que esta elección parlamentaria sería la número 25 en los últimos 20 años. «Tomen nota, para aquellos que dicen que Venezuela es una dictadura. Desde que yo soy presidente he organizado, he participado, respetando el poder electoral: la elección presidencial donde fui electo el 14 de diciembre de 2013, luego la elección de alcaldes y alcaldesas en diciembre 2014; luego en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 2017; la elección a gobernadores el 15 de agosto de 2017 donde le dimos una pela a la MUD; en la elección de alcaldes del 10 de diciembre de 2017; elección presidencial del 20 de mayo de 2018 y ahora la elección del 6 de diciembre de 2020. 7 elecciones me han tocado como presidente en estos 7 años que llevo de presidente. Ahora vamos a renovar la Asamblea Nacional», recalcó.

Maduro reiteró la invitación a participar en las próximas elecciones y pidió a su equipo político prepararse «para fortalecer la democracia verdadera», concluyó.