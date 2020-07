El diputado Omar González (F-16J – Anzoátegui) denunció este viernes que Nicolás Maduro le “declaró la guerra” a los jubilados, y es que a su juicio, adultos de 60, 70 y hasta 80 años de edad, mes a mes, tienen que “vivir el calvario” del cobro de sus pensiones o jubilaciones, sin embargo este drama se ha convertido en “una tragedia” ante la acción inhumana de las “fuerzas de represión” del Estado.

El asambleísta repudió el ataque que los cuerpos de seguridad en Caracas protagonizaron en contra de un grupo de ancianos que sólo estaban reclamando sus derechos.

“Fue un hecho bochornoso y vil, fue una nueva demostración de la clase de régimen opresor que padecemos en Venezuela, que no solo agrede a jóvenes, sino que se afinca en contra de adultos mayores indefensos”, afirmó.

Omar González aseveró que desde Miraflores, desde hace tiempo, han adelantado una política sistemática de violación de los Derechos Humanos en contra de los adultos mayores, a quienes han vejado y humillado.

“La usurpación tiene entre la espada y la pared a los pensionados y jubilados. Si no los agrede con un sueldo miserable, lo hace a través de los ataques de sus cuerpos de represión. Aquí no hay respeto por aquellos venezolanos que le dedicaron su vida al país y al trabajo, aquí no se respetan las canas”, dijo.

El Jefe de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio fue enfático en responsabilizar a los ocupantes del poder por los daños físicos o morales que están recibiendo millones de adultos mayores en todo el territorio nacional.

Denunció que un pensionado no puede vivir con un ingreso de tan solo Bs. 400 mil bolívares mensuales, y agregó que el costo de su alimentación y de sus medicinas, en promedio, ascienden a 10 ó 15 veces este monto.

Tiemblan



El parlamentario señaló que en el Palacio de Miraflores siguen temblando ante las acciones de la Casa Blanca, esta vez luego de las sanciones en contra de dos nuevos testaferros de la familia de Maduro y de los vínculos de éstos con Nicolás Maduro Guerra.

“Los Estados Unidos está cada día estrechando más el cerco alrededor de los jerarcas de la opresión y de la represión en Venezuela, cada vez hay más delincuentes de cuellos rojos en los listados de los entes de seguridad de Norteamérica”, dijo.

Omar González Moreno añadió que desde la captura de Alex Saab, en Miraflores reina el pánico y se han realizado las más increíbles maniobras ante la posibilidad que “ese pajarito cante y lo haga con canciones que involucren a más de un usurpador de alto nivel en Venezuela”.

