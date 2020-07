Nicolás Maduro informó este jueves que él decidió suspender la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela para dar paso al diálogo con Europa.

«El lunes me tocó tomar una decisión difícil sobre la embajadora de la UE y pedir que se retirara en 72 horas. Fue una decisión soberana y dura. El canciller Arreaza me informó de una conversación con Borrell y que en esa charla dura al principio sobre las sanciones, surgió la idea de tomar el diálogo entre la UE y el gobierno venezolano, y me pareció buena la idea de darle una oportunidad al diálogo con la UE. Por eso decidí suspender la expulsión de la embajadora en el país», indicó Maduro en VTV.

Por otro lado, señaló que el poder electoral fue «designado constitucionalmente. Muchas agencias internacionales mintieron descaradamente cuando fue designado… Como es de conocimiento público, ninguna AN tiene los dos tercios. Luis Parra tiene 30-35 diputados. (Guaidó) 50 diputados».

«Un grupo de ciudadanos solicitó entonces la omisión legislativa…Ya es la cuarta ocasión que le toca a la sala constitucional llenar la omisión legislativa», recordó el mandatario chavista.

Insistió que en la televisión mundial «mienten descaradamente. La decisión del TSJ para llenar la omisión legislativa es legal y constitucional. Hace 15 días se designó el CNE. Y tengo que felicitar a rectores y su presidenta porque le demuestran al país porque tenemos un CNE repotenciado trabajando por la democracia».

Por último, sobre el coronavirus, dijo que existe un brote menor «pero es preocupante. Por eso le pido a la FAN que haga más para ayudar al pueblo y garantizar que las 16 mil brigadas médicas tengan su protección».