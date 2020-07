La defensora de DDHH, Ligia Bolívar, aseguró que existe una criminalización por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra los llamados «trocheros», a los cuales el mandatario oficialista y parte de su gabinete han tildado de «bioterroristas» y responsabilizó del alto número de contagios en Caracas.

«No solamente estamos en proceso de estigmatización, de etiquetamiento de este sector de la población, sino que hay algo aún más preocupante que es la criminalización de estas personas. Ya estamos llegando incluso al encarcelamiento y juzgamiento de estas personas, lo cual es mucho más grave», explicó Abreu a TVV noticias.

Aseveró que estos actos no tienen ninguna explicación «que no sea saña. En su momento la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que los capturados serían llevados al Dorado para que «aprendieran» y sirviera de escarmiento de la población. Hay un señalamiento delictivo al extremo que no se basa en normas o leyes, se basa en sañamiento».

Pese a responsabilizarlos del alto número de contagios en el Distrito Capital Maduro pidió disculpa en nombre de él y su gabinete «si alguien se ofendió», ya que su idea era «crear consciencia».