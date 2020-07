Nicolás Maduro envió un mensaje de respaldo a los 46 trabajadores de VTV que dieron positivo por Covid-19, y quienes estarían siendo tratados en un CDI debido a que el canal no tiene seguro, como lo reveló uno de los empleados a Noticiero Digital. El presidente del medio también resultó positivo.

«Envío un abrazo sincero y mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de @VTVcanal8, en estos momentos de lucha contra la pandemia. Se han ganado el reconocimiento del pueblo venezolano por estar siempre en la primera línea de la batalla por la verdad. ¡Cuenten con mi apoyo!», escribió Maduro en VTV.

Ayer Jorge Rodríguez resaltó que «en el día de hoy hemos detectado que 45 valientes y dignos trabajadores de VTV, incluido su presidente, Freddy Ñañez, han resultado positivos para Covid-19. En los actuales momentos estamos realizando el barrido epidemiológico del total de personal de la planta y tendremos para todas y todos los mayores cuidados médicos y personales».

Por su parte el entrevistado afirmó a ND que «menos mal que tengo mi seguro desde hace años y con eso puedo internarme en una clínica porque aquí lo que están mandando es al CDI de Coche».

Asimismo detalló que a causa de la pandemia, los trabajadores tenían que cumplir guardias de hasta tres días. «Yo no he ido a mi casa. Cuando llegué al canal me hicieron la prueba y salió negativa. Luego cuando tenía varios días aquí salió positiva. Me contagié aquí».

Por último acotó que entre los positivos se encuentran anclas del canal, aunque no ofreció más detalles.