El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) expresó que son los venezolanos quienes deben exigir que se restituyan los procesos constitucionales, frente a la inacción del Estado y el abuso de poder del chavismo.

“Debemos decir cómo sociedad que debemos tener más asociaciones civiles y más grupos que vayan en pro de rescatar la democracia. Los poderes públicos en Venezuela viven un drama tremendo, porque ninguno de ellos, tiene aspecto de poder público nacional. Hay un desconocimiento total porque el Estado no está funcionando de manera sana y la sociedad toma sus decisiones de manera aislada, sin tomar en cuenta el estado nación”, declaró al participar en el foro virtual “Poderes público en Venezuela: Conflicto de poderes”.

Condenó que Venezuela vive en un sistema donde se imponen quienes controlan el PSUV y estos a su vez, desconocen los procesos y avanzan en un discurso para justificar el sistema de gobierno que no sabe o no aplica de manera adecuada el funcionamiento del Estado. “Vemos como el fiscal desconoce las sentencias de la AN, como han sometido a un ilegal desacato a la AN y cientos de aberraciones jurídicas de este tipo a través del cual intentan quitarle funciones de la AN y dárselas al TSJ. Todo esto es muestra del abuso de poder que comenzó el chavismo hace muchos años”, enfatizó.

El politólogo refirió al papel de los partidos políticos: son organizaciones de hombres y mujeres que están diseñadas para la toma del poder, en democracia el objeto de un partido es llegar al poder y esto está regido por la constitución.

“Cuando Chávez llegó al poder empezó a practicar la controversia permanente con los sectores y partidos políticos, con Fedecámaras, la CTV, con ONG´s, con partidos y todo aquel que dijera que había una tendencia a un Estado totalitario en proceso. En 20 años, hemos visto como a través de leyes habilitantes, decretos presidenciales y el secuestro del parlamento han llevado a que la mayoría sea aplastada por una minoría a través de la represión y la violencia. El parlamento es la representación del pueblo y tiene potestad de generar las leyes, no es el ejecutivo quien debe hacer la adecuación legislativa. Pero con el chavismo, la partidización que ha llevado a que se haga una interpretación conveniente de la justicia y los criterios jurídicos para conducir al poder ciudadano”.

Destacó que en consecuencia, en Venezuela no existen poderes públicos formales: un venezolano que quiera pedir justicia no puede, si quiere sacar un papel es muy difícil por los gestores, el matraqueo y las coimas. Vivimos en un país donde se viola permanentemente la propiedad privada y el sistema económico. Hoy tenemos una economía de contrabando.

Al respecto, Castro afirmó que desde 2015, el Parlamento Nacional ha buscado mecanismos de ley para restituir el hilo constitucional y la convivencia en el país.

“Sabemos que estamos tratando en su mayoría con delincuentes buscados por la justicia internacional, pero aun así, debemos buscar y empujar de manera incansable que en el país se restituya la convivencia constitucional, porque el régimen se sostiene mediante la fuerza y han avanzado bajo la mentira de la fuerza popular y la estructura mafiosa que no da garantías a la población”, acotó.

Resaltó que a todo esto se suma el control que ejercen los grupos irregulares que están plagados por todo el país, la persecución a diputados que viola su inmunidad parlamentaria y el hecho de que le quitarán los recursos a la AN. “Todo esto hace que estemos en un estado de barbarie, requerimos acuerdos políticos que muestren a la población que hay una dirigencia política regional y nacional responsable, dentro del chavismo pudieran haber unos pocos de este criterio para el rescate de la nación. Necesitamos acuerdos económicos con sectores empresariales para impulsar la producción nacional. Venezuela requiere un acuerdo que sea refrendado por la población y hemos planteado la necesidad de un Gobierno Nacional porque con la pandemia, llegamos a la calamidad”, lamentó.

“La crisis humanitaria compleja y las condiciones de pobreza, según el último informe de Encovi dice que tenemos un 96% en pobreza de ingresos y el 80% de pobreza extrema. Debemos como venezolanos levantarnos, exigirle a la dirigencia, pero también respaldar al Gobierno de Emergencia Nacional”.

Aprovechó la oportunidad para hablar sobre las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y consideró que “son fraudulentas”. “Esta lógica de las elecciones donde concursan los equipos y ellos mismo son el árbitro no es válida, no pueden haber elecciones para que concursen solamente los amiguitos de Maduro o aquellos que han sido sobornados por Maduro. No tiene validez, es un problema de ley y de reconocimiento mundial porque lo que harán estas supuestas elecciones es profundizar la crisis”, fustigó.

“Es necesario restituir el funcionamiento sano del Estado y no seguir aceptando un funcionamiento de mafias e informal, debemos dejar a un lado el esquema donde todos parecemos bárbaros, donde no hay conducta civil y el país está resignado a vivir en un país de delincuentes”, concluyó.

Nota de prensa.