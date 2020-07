El reconocido humorista, Laureano Márquez, comentó en una entrevista a La Gran Aldea que no tiene mucho para aconsejar a la oposición ya que no se vive «un escenario» fácil, pero sugiere diálogo entre los sectores opositores en un momento donde el sector de Juan Guaidó ha decidido no participar en parlamentarias, mientras que la Mesa de Diálogo Nacional está dispuestas a ir a elecciones.

«No tengo mucho que aconsejar, pues no es un escenario fácil el que está viviendo Venezuela. Mi único consejo a los sectores opositores es: Unidad, respeto entre ellos y diálogo entre los que están adversando a este sistema político, porque la división ha sido un elemento que ha logrado que seamos débiles. Para fortalecernos debemos estar unidos», explica Márquez.

El humorista considera que parte de la estrategia del Gobierno de Nicolás Maduro ha sido dividir a los sectores opositores, «siguiendo el viejo principio romano “divide y reinarás”. La división a quien más favorece es al régimen, porque encuentra a sectores opositores que -entre ellos mismos – se detestan mucho más de lo que detestan al régimen. Esa ha sido parte de la estrategia chavista. Cuando se habla de Juan Guaidó, yo siento que una de las cosas que sucede es que la gente le atribuye críticas por las cosas que supuestamente se esperaba que hiciera, pero antes de hacer una crítica, yo me pongo en su lugar y pienso si yo lo habría hecho diferente. Creo que deberíamos hacernos esa autocrítica. Vivimos en un tiempo de redes sociales. Es muy fácil cuestionar anónima e irresponsablemente. Las críticas que uno hace deben tener sustento, fundamento y comprensión de la situación y creo que la nuestra no está fácil. Buena parte del entorno de Guaidó está en el exilio y él mismo está corriendo riesgo en este momento».

Por otro lado, sobre qué consecuencias podría generar que los venezolanos pongan sus esperanzas en otro país como EEUU, dice que eso denota «lo mal que está la situación. Nuestra esperanza tiene que ser nuestra capacidad de acción. Eso de estar esperando cosas de fuera, que vengan a hacer el trabajo que es nuestro deber y obligación hacer me resulta incomprensible y utópico. Creo que debemos evaluar los recursos, las acciones y lo que somos capaces de hacer para lograr lo que anhelamos hace tanto rato, que es cambiar la situación política del país».

En cuanto a si se ha perdido la capacidad de luchar contra Maduro, asegura que se ha perdido es «la capacidad de luchar con herramientas democráticas como elecciones, debate parlamentario y la alternabilidad en el poder. Ahora hay un debate sobre participar en unas elecciones, pero ¿cómo participar cuando la desconfianza en el sistema electoral es absoluta? Nosotros hemos perdido herramientas democráticas para cambiar la situación política, pero lo que nunca pierde un ciudadano son las herramientas cívicas de su inconformidad y de la protesta pacífica. He estado recordando el libro del francés Étienne de La Boétie, titulado “Discurso sobre la servidumbre voluntaria o el contra uno”. Lo que dice ahí es que llega un punto en el cual la no aceptación de la dominación se convierte en rebelión absoluta, es decir, cuando llegue un día en que nuestra vida entera nacional, en todos los lugares del país, sea una única protesta, ese día el poder y la fuerza cívica del ciudadano logrará transformaciones».

