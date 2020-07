La gobernadora el Estado Táchira, Laidy Gómez, advirtió este miércoles que los 5.200 guantes que llegaron al Hospital Central de San Cristóbal (HCSC) son insuficientes y no alcanzan ni para una semana de asistencia, ya que se requieren al menos unos 15 mil guantes.

“Llegaron al HCSC apenas 5200 guantes de los 15mil que se requieren. Ministro eso no alcanza ni para una semana de asistencia. La gobernación del Táchira aún espera aprobación del Clet, para destinar recursos en la compra de guantes y mascarillas para el personal de salud”, posteó Gómez en su cuenta Twitter.

Junto al tuit, compartió un video donde señala que “los 15 mil guantes que necesitamos es para cubrir al menos un mes de asistencia en el HCSC. Algunos voceros dicen que ‘a la gobernadora se le da todo lo que pide’, pero yo no estoy pidiendo para mí, pido para la salud que se debe preservar de nuestros médicos, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancias”.

“Ustedes envían los medicamentos que le corresponden por ley al Táchira, no porque me los regalan. El consejo legislativo enviaron tres lochas y de paso retrasadas, a esta hora no terminan de enviar la aprobación de los recursos que estoy pidiendo para garantizar material de bioseguridad al personal del HCSC”, concluyó.