El exprocurador designado por la AN, José Ignacio Hernández, aseguró este viernes que los problemas de Citgo datan de varios años atrás y que Maduro le robó casi 50 millones de dólares. Reprochó que Avanzada Progresista intente difamarlo y cambiar la historia de Citgo.

«Todas esas afirmaciones -de los miembros de Avanzada Progresista- son parte de una campaña de difamación en mi contra. Lo que más inquieta es el intento de rescribir la historia, inquieta que quieran hacer creer que los problemas de Citgo comenzaron en 2019. Eso es absolutamente falso», dijo en entrevista con La Gran Aldea.

«En 2016, cuando no habían sanciones, Maduro usó Citgo para desaparecer millardos de dólares. ¿Maduro recibiría la gasolina de Citgo? Probablemente no. Hay que recalcar que en diciembre de 2019, Maduro se robó casi 50 millones de dólares a Citgo. El problema no es Citgo. El problema es que mientras Nicolás Maduro esté usurpando el poder, no hay solución real posible», sentenció.

Refirió al bono PDVSA 2020: la historia es apasionante porque, uno no entiende cómo Nicolás Maduro incrementó el endeudamiento de Pdvsa en casi un millón de dólares y comprometía así, a Citgo».

«La tarea de recuperar activos derivados de la corrupción en Venezuela, es una tarea titánica y de largo plazo -unos 10 años-. Podría abarcar entre 200 mil y 400 mil millones de dólares. Los activos desviados por corrupción, son dos o tres veces la deuda pública venezolana».

Consideró que «hay un problema pequeño, pero muy grande en su consecuencia»: para recuperar, la casa de un tercero en otro país, debe operar una extinción de dominio. Hay que reconstruir el sistema de justicia. Venezuela necesita capacidad estatal y transparencia para manejar esos fondos que se podrían recuperar por activos de la corrupción.

«La decisión del Gobierno Interino de mejorar la transparencia, es necesaria, pero mientras más tareas burocráticas, menos energías hay para lo que debe ser el fin último, que es el cese de la usurpación».

Hernández estimó que las sanciones económicas sectoriales deben evaluarse con mucha atención. «Levantar las sanciones no va a promover la transición democrática, pero sí es necesario realinear. Cuando tú tienes un dictador que, lo que quiere es poder, debes crear incentivos para bajar el costo de su salida. Pero lo que mueve a Maduro no es solo eso, hay que meterle otros componentes como narcotráfico».

«Tampoco podemos esperar que las sanciones hagan todo el trabajo. En este momento es necesario hacer una pausa en el camino, evaluar los objetivos y crear la estrategia; creo que la estrategia del estatuto de la transición del Gobierno Interino fue la adecuada, pero creo que hubo un error de diagnóstico en cuanto a la naturaleza del régimen de Maduro», enfatizó.

Recalcó que en los meses venideros es fundamental entender la naturaleza del régimen de Maduro y que la gente entienda que las parlamentarias «no son tal». «El objetivo ahora es explicar la razón por la cual las elecciones parlamentarias no son tal. Es claro que la comunidad va a rechazar este proceso».

«En el medio de la emergencia humanitaria compleja, más los efectos devastadores de la pandemia, Venezuela no tiene tiempo. Las elecciones parlamantarias fraudulentas no generan confianza».

Asimismo, señaló a quienes se alegran por renuncia: no me extraña que algunos acreedores estén contentos con mi salida. Pero eso es una ‘alegría de tísico’. Este grupo de personas que he llamado ‘mosquitos’ hacen mucho ruido y son pocas nueces.