El diputado José Brito (exPJ – Anzoátegui) se refirió este martes a la acusación que le hacen desde la oposición que lidera Juan Guaidó de ser un “alacrán”. A su juicio, en Venezuela hay un ejército de alacranes en contra de la gestión del presidente (e) y de Nicolás Maduro.



“A mí no me importa que me encapsulen y me digan ‘alacrán’. Hay un ejército de alacranes. Ellos llaman alacrán adjetivándote como un bandido, que recibiste plata. Pero alacrán es aquel que le pica los tentáculos a esos bandidos que se encapsularon desde la oposición y dijeron que eran oposición a Maduro cuando se estaban lucrando de eso. Y le pica los tentáculos al gobierno que definitivamente ha causado una profunda crisis en Venezuela”, apuntó Brito.

A su juicio, “no se puede estar con unos irresponsables que se creen Simón Bolívar”, pues Venezuela “es diversa”. “Aquí no me vengan con ese cuentico de unos seres supremacistas, una nueva raza aria y con que ‘somos nosotros quienes estamos destinados por la providencia divina, porque somos los amos del valle a venir aquí’”.

Venezuela es pataenelsuelo -sugirió- “y ellos formaron a sus hijos. Yo soy un pataenelsuelo, yo vengo del barrio, de abajo. Algunos se ponen medio sifrinitos. Pataenelsuelo es un concepto de nosotros, de donde viene Venezuela, de abajo, de ese ciudadano que está refregado”.

Y en esa línea defendió la llegada de Hugo Chávez al poder, aun con “todas las diferencias” que haya tenido: “Porque definitivamente le habló a los pataenelsuelo”, indicó.

“Esa es la verdad. Si nosotros seguimos hablando desde el cáliz, desde las redes sociales, somos inmaduros e irresponsables”, precisó.

70% de rechazo a gestión de Guaidó

Brito aseguró que hay encuestas que colocan en 70% el rechazo de la población a la gestión de Juan Guaidó; muy cercano a Nicolás Maduro, que, dice, es de 82%.

“El pueblo rechaza esa política. El pueblo dice es cuándo vas a pensar en mí”, asintió.

Por tal razón, se mostró dado a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Aseguró que hay que votar, aun en tiempos de pandemia, “porque hay que porque hay que construir una fuerza social que pase por este charco de la AN porque lo que viene es una pelusa”.

“Escoger a los magistrados del TSJ, escoger rectores del CNE porque son provisionales, el nuevo Fiscal, el Contralor y el Defensor. Una pelusa. ¿Le dejamos eso al gobierno? Hay que repolitizar y reinstitucionalizar el país”, apuntó, entrevistado en Primera Página.

Y además, dijo que es necesario negociar con el gobierno y construirles una ruta de salida que vean tangible, alejada de una cacería de brujas, “que vayamos a elección de gobernadores y alcaldes y prepararnos para el gran evento, una elección presidencial; algunos plantean que antes de eso un RR, ya evaluaremos si hay una posibilidad cierta”.

José Brito también pidió al pueblo que evalúen su actuación y a la de los demás diputados señalados, pues asegura que las cosas arrancan después de las elecciones parlamentarias.

“Ahí es cuando la gente nos va a evaluar. Le pido que la gente evalúe y vea si estamos llevando el país por el camino correcto, si estamos transitando el camino con certeza, y de verdad, que se produzca un cambio”, estimó.