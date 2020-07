El consultor político, Jesús Seguías, aseguró este miércoles que los venezolanos que creen que la situación no puede empeorar están equivocados porque vienen «situaciones mucho más complejas»



«Venezuela no tienes las defensas suficientes para enfrentar una crisis sanitaria y económica como la que tenemos encimas. Si hay venezolanos que creyeron que no puede haber nada peor a lo que hemos vivido, se equivocan. Vienen situaciones mucho más complejas», afirmó Seguías en una entrevista a Nelson Bocaranda.

Expresó que no ve la más mínima consciencia de ello. «No veo que haya una disposición para unir esfuerzos y detener una crisis que va a afectar a todos por igual. Esta no es una crisis que va a afectar a todos por igual».

«No es una crisis que va a afectar solo al chavismo o a la oposición. Para nada. Es una crisis que va a afectar a todo el mundo», puntualizó.