La cuenta Twitter de la embajadora/AN en Reino Unido, Vanessa Neumann, fue hackeada este viernes.

Según una captura de pantalla de un tuitero que se presenta como socialista, Neumman había tuiteado: «Muerte a… de parte de una diplomada. El pueblo vencerá». Posteriormente la cuenta fue eliminada.

This imposter @vanessaneumann is not the ambassador of any country. A wealthy “socialite” who tweets offensive rubbish. Please refrain from claiming to be Venezuela’s Ambasador to Ireland, you are not. pic.twitter.com/qmdE7Xx2ba

