El diputado José Guerra (PJ-Dtto.Capital) destacó este viernes que la decisión de la Alta Corte de Londres de negar a Maduro la posibilidad de tener el control de las 31 toneladas de oro resguardadas en el Banco de Inglaterra, es una victoria para el país y que cuando se pueda acceder a estos recursos deben ser destinados para ayudar a venezolanos durante la pandemia.

En entrevista en Tv Venezuela, el parlamentario precisó que estos activos no podrán usarse hasta que el juicio termine definitivamente y acotó que de seguro los abogados de Maduro apelarán para ganar tiempo. «El uso de los recursos va a depender de cuando el juicio cierre definitivamente porque los abogados de Maduro están apelando y no se ha saldado el conflicto, sigue el proceso aunque tuvimos una victoria importante porque la corte dictaminó que es la junta ad hoc del BCV designada por la AN y que representa a Juan Guaidó la que es titular de los lingotes de oro, equivalentes a 1. 000 millones de dólares».

«Mi opinión personal es que el mejor uso que se le podría dar en las circunstancias actuales donde no tenemos control territorial del país y donde la administración del BCV es ad hoc, es utilizar una parte de esos ingresos en ayudar a los venezolanos más necesitados, los que están en el exterior y los que están en el país».

Sin embargo, subrayó que para que estos recursos sean destinados a venezolanos en el país es un poco más difícil. «No se puede usar el sistema bancario para hacer transferencias sin que Maduro lo permita, debe haber un censo de las familias necesitadas y además debe pasar obligatoriamente por el conducto del sistema bancario y Maduro lo va a bloquear».

Además, aseveró que la Alta Corte de Londres sabe que Maduro seguirá apelando, pero cuando el dictamen definitivo suceda se va a poder disponer de los recursos y esto debe ser dirigido a aliviar la situación de quienes están siendo afectados por la pandemia.

Guerra refirió al aumento de casos de coronavirus y dijo que es alarmante. «Vemos como los casos se duplican en 5 o 6 días, y esto se va a exponenciar. Por eso lo ideal sería un mecanismo a través del cual se manejen estos recursos de manera transparente, porque no solo servirán para ayudar a la contención del virus, sino para auxiliar a los venezolanos que están en una situación de precariedad, a la gente que gana salario mínimo y a las pequeñas empresas».