El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, reiteró este miércoles que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre con las condiciones dadas son “una farsa”.

“Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”, posteó Guaidó en su cuenta Twitter.

En la publicación compartió el link del foro ‘Elecciones libres: Un consenso para la democracia’, donde indicó que “las elecciones son una situación insostenida, son una farsa. Presentamos el esquema para saber que son elecciones libres y verificables. El voto es una herramienta de lucha para acceder al poder. En una elección competitiva, ellos saben el resultado porque sucedió en el año 2015”.

“Sacando al pequeño sector de la operación ‘Alacrán’, quienes fueron sobornados, la mayoría de parlamentarios tenemos debates de búsqueda de soluciones a la crisis. Hablamos también incluso de la fuerza como mecanismo ante una dictadura convencional en Venezuela”, acotó.

Así mismo, recordó que “hemos otorgado garantías a quienes se ponen del lado de la Constitución, el caso por ejemplo de Cristopher Figuera, hemos presentado un Plan País, logramos el respaldo por ejemplo de EEUU. Hemos hecho el trabajo en cada una de las áreas para poder buscar una solución, esa es la verdad”.

“Hemos hecho y avanzado en lo que llaman ‘el quiebre’, buscar respaldo del área militar para procurar a una transición, y lo vimos el 30 de abril, en los militares en Cúcuta, y excluyó lo que ellos denominaron operación Gedeón, y deliberadamente lo hago porque eso fue una operación infiltrada por la dictadura, como lo demostró un artículo financiado por un testaferro del chavismo. Activamos el Tiar, que eso tiene un proceso y un mecanismo, y eso tiene una serie de condiciones en su aplicación”, concluyó.

