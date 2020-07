La diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda) dijo este miércoles que Juan Guaidó está en la clandestinidad y consideró que hay que replantear la estrategia política para salir de Maduro.

«Hoy el presidente Juan Guaidó está en una situación de clandestinidad, pero su decisión es permanecer en Venezuela», dijo en entrevista concedida a La Gran Aldea.

«Esta lucha ha sido dura y dolorosa para todos. El oponente tiene una naturaleza totalitaria, por eso requerimos tácticas diferentes y unidad. Pensar que solo un partido puede solo, es suicidarse. La táctica hay que replantearla, pero es una realidad que estamos usurpados. Y en la medida en que la usurpación siga estando, solo logrando que el obediente, desobedezca, podrás lograr una transición», estimó.

La parlamentaria condenó que los políticos sean sometidos a una constante persecusión. «No es solo la labor del político o del periodista, todos debemos arriesgarnos. Da miedo, lo sabemos, porque estamos frente a un sistema que busca anular, aniquilar, pero debemos avanzar. Incluso los que hoy son parte de instituciones y han llegado a cargos, en el momento en que disientas, te sacan del juego, te persiguen a ti y tu familia. Nadie está a salvo».

Sobre las parlamentarias, expresó que no es votar o no votar: hay que tener una organización unitaria. Tenemos que organizarnos no solo los partidos. La comunidad internacional está clara de lo que aquí ocurre, pero necesitamos más para generar un quiebre. No es ‘votar o no votar’. Es resistir organizadamente para avanzar, es hacer que el obediente, desobedezca.

«Lo de diciembre no es una elección. Hoy estamos viviendo un sistema totalitario, no solo una dictadura. Su lógica es ‘te domino o te aniquilo'».

Además, refirió al tema de la pandemia y la ayuda monetaria anunciada por Guaidó desde mayo. «Gran parte de los médicos que se postularon, del sector público, serán beneficiados con los USD 100. La Asamblea Nacional está haciendo todas las gestiones para que sea lo más rápido posible. Esperamos que en los próximos días se tenga una respuesta positiva para avanzar en los USD 100 a los médicos. En un país normal puedes usar los bancos, en ese sentido se usarán esquemas novedosos que ya se usan».

Destacó que espera que la OPS tenga una postura para «proteger a los médicos que sean beneficiados, evitando su persecución».

A la vez que precisó que para poder resolver la crisis de salud en Venezuela, se necesita más de 2 mil millones de dólares. «La única forma de solventar esa realidad, Venezuela debe estar en un camino de transición».

«Es necesario que, el que hoy está obedeciendo, entienda que la luz y el agua no va a llegar si esto no cambia», enfatizó.