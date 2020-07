El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, acordó este miércoles el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones «de forma progresiva». Considera que mientras no cese la «usurpación» no podrían asumir las obligaciones totales.



«Mientras no cese la usurpación en Venezuela no podríamos asumir las obligaciones totalmente previstas en el Acuerdo de Cartagena. No obstante, Es propicio que acordemos inicialmente la incorporación progresiva de Venezuela como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, hoy ratificamos ese compromiso en nombre de Venezuela», indicó Guaidó durante la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino.

Agregó que desde la AN y el gobierno interino «estamos muy claros en revertir de inmediato la decisión del régimen en su momento de salir de la CAN bajo el mandato de Hugo Chávez. Por ende, iniciamos el proceso de reintegración pleno con cada uno de los acuerdos de esta real integración».

«La necesidad de integración para por la necesidad por la democracia y libertad de nuestros países», argumentó el líder opositor.

Por´último apuntó que mientras no cese la «usurpación», verán una crisis «sin precedentes migratoria y humanitaria en medio de esta pandemia. También hemos visto afectado el proceso de paz en Colombia cuando irregulares tienen refugio auspiciado por Nicolás Maduro».