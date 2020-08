El dirigente político Yon Goicoechea desmintió este viernes a la vicepresidenta oficialista Delcy Rodríguez, quien aseguró que los fondos entregados por el Gobierno encargado liderado por Juan Guaidó a la OPS fueron resultado de las conversaciones de la administración de Nicolás Maduro con el grupo de contacto noruego. Goicoechea le recordó que esos fondos estaban a salvo de “sus paraísos fiscales”.

“Grabo este video para desmentir el descaro de Delcy Rodríguez, quien ha dicho que el dinero que se entrega a la OPS para la atención de la crisis al coronavirus en Venezuela proviene de una negociación entre el dictador Nicolás Maduro y los noruegos que estuvieron recientemente en Caracas. No Delcy, tú sabes muy bien que ese dinero estaba congelado en la Reserva Federal de los Estados Unidos, estaba en una cuenta del BCV, y gracias a las sanciones que le impusieron a tú dictadura por narcotráfico, por corrupción, por violación a los derechos humanos, gracias a las sanciones había estado congelado ahí”, afirmó Goicoecha en un video compartido en Twitter por El Diario.

El dirigente de Voluntad Popular en el exilio reiteró que “en cierta medida, pese a la vergüenza de tener un país sancionado por obra de ustedes, de su criminalidad, en cierta medida agradecemos que el dinero estuviese allí protegido porque en caso contrario hubiese estado en una cuenta privada en uno de los paraísos fiscales donde ustedes tienen los miles de millones de dólares escondidos del narcotráfico y la corrupción”.

“Para poder utilizar ese dinero, la AN aprobó el Fondo de la Libertad, que es un fondo de 80 millones de dólares. Ese fondo ha permitido al presidente Guaidó y a la AN solicitar de la administración americana una licencia a través de la Ofac, la cual fue otorgada y al día siguiente de la otorgación de la licencia el presidente Guaidó y la AN giró los 10 millones de dólares a la OPS para ser implementados en Venezuela”, recordó.

Finalmente, Goicoechea señaló que “otra cosa interesante es saber porque se hace a través de la OPS, y es porque si nosotros tratásemos de implementar ese dinero u otras cantidades a través de organizaciones en el país, ustedes meterían presos a los responsables de esas organizaciones. El régimen que usted representa es tan miserable que si esto se lo estuviésemos dando a las alcaldías o gobernaciones de Venezuela, ustedes meterían presos a los alcaldes y gobernadores que los recibieran. Este miserable sistema que ustedes han creado, antepone a la política ante la pandemia y a la humanidad”.