La Federación Venezolana de Fútbol afirmó este viernes que no reciben dinero de algún ente u organismo, luego que la Contraloría General/ANC decidiera congelar las cuentas de Jesús Berardinelli, presidente de la FVF, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para «el desarrollo de actividades» los cuales no fueron usados para tal fin.



«La FVF no recibe dinero de ningún ente u organismo público en forma de aportes, transferencias, donaciones o incentivos fiscales; nuestros recursos económicos provienen de la administración de nuestro patrimonio (derechos de televisión nacional e internacional, patrocinio deportivo con fines comerciales, etc.), así como de recursos provenientes de FIFA (los cuales se encuentran bloqueados por más de dos años por contar en nuestra directiva con personas expuestas políticamente, y dentro del rango de acción de las sanciones impuestas al Gobierno Nacional por los Estados Unidos de Norteamérica) y Conmebol a través de proyectos aprobados previamente por ambas organizaciones, según sea el caso», indica la FVF en un comunicado.

Alegan que sus cuentas bancarias y contables «están sometidas a constante procesos de revisión por parte de tres órganos de control que posee la Federación Venezolana de Fútbol, que son el Consejo Contralor, la Comisión de Finanzas y la Comisión de Auditoría y la Gerencia de Cumplimiento, así como por auditorías practicadas por Firmas Internacionales Independientes (Big 8 ) y por los auditores de FIFA y Conmebol».

Asimismo destacan que hay una violación al principio de autonomía (organizativa, administrativa y presupuestaria) consagrada en la Ley del Deporte, «así como al principio constitucional de la competencia de los órganos públicos, cuando el Estado pretende revisar cuentas de organizaciones privadas, ya que no somos, ni un ente público, ni recibimos aportes, transferencias, donaciones o incentivos fiscales de la Nación, Estados o Municipios. Colocándose en riesgo el principio de no injerencia gubernamental en las organizaciones futbolísticas».

«Esta medida aplicada sobre el Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, agrava muchísimo más la comprometida situación del fútbol en Venezuela, ya que, con la campaña sucia desmedida contra él, en vísperas de elecciones regionales y nacionales de los entes afiliados y de la propia FVF, se materializarán los cierres de las cuentas en el extranjero donde se recibían los aportes de Conmebol y de los pocos recursos de nuestro contrato por patrocinio deportivo y por derechos de televisión», argumenta el máximo ente Vinotinto.

Elvis Amoroso, más temprano detalló que el congelamiento de cuentas de Berardinelli, no afectaría a la Federación, ya que son «cuentas particulares».

Ante todo esto, llamaron a la ponderación a los órganos del Estado «ya que podrían ser sancionadas sus conductas como injerencia de terceros por parte de la FIFA a tenor de los dispuesto en el artículo 14 de sus Estatutos y aplicarnos las sanciones establecidas en el numeral 3 del referido artículo».