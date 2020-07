Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, en compañía de la esposa de Nicmer Evans, Martha Carbero, acudieron a la sede de la Dgcim este jueves tras recibir una llamada anoche donde les informaron que el periodista estaba en la sede en Boleita. Ya se ha cumplido más de dos días de la detención de Evans por parte de funcionarios del Cicpc, y quien aún no es presentado en tribunales.



«En este momento definitivamente se ha violado el derecho a la defensa y el debido proceso. No ha tenido comunicación con abogados. No se tiene información oficial de si se encuentra o no en la Dgcim», indicó Romero desde el sitio.



Carbero por su parte afirmó que se recibió una llamada anoche «donde nos informaron que Nicmer Evans se encontraba en la sede de la Dgcim de Boleita, que por favor se le trajera ropa. Pero nos informaron tras dos horas de espera que hoy no son días de entrega»»Exigimos una fe de vida. Queremos comunicarnos con él, que le den el derecho a la defensa y por lo menos saber que está bien. Él tiene una condición médica y necesitamos que cumpla su tratamiento ya que es hipertenso», pidió la ciudadana. Los cuerpos de seguridad se apersonaron el pasado lunes a la casa de Evans con una orden de allanamiento y según relato de la esposa del dirigente político, se llevaron todos los equipos electrónicos. Evans, al momento de ser detenido, afirmó que el llegó a ser chavista «pero no para este tipo de actos». #16Jul 3:30PM Ya pasaron 48 horas de su detención, #NicmerEvans no ha sido presentado ante tribunales. Abogados no han tenido acceso ni comunicación con el. Hoy equipo @foropenal con su esposa e hija a las puertas del DGCIM. No aceptaron ropa y medicinas que les llevaron. pic.twitter.com/LA4OlTK5lY — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 16, 2020