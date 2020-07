Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, indicó a eso de las 7:30 pm de hoy que estuvieron en tribunales esperando el traslado de Nicmer Evans, pero no se llevó a cabo.



«7:30PM Equipo @ForoPenal y defensa estuvo todo el día en puertas de tribunales penales de #Caracas en espera de traslado de @NicmerEvans. No fue trasladado. A esta hora no se ha comunicado con su familia o abogados. No se tiene información oficial sobre dónde lo tienen», añadió Romero en Twitter.

Más temprano

La esposa de Evans, Martha Carbero, pidió que se le garanticen los derechos al director de Punto de Corte, del cual no sabe desde hace casi dos días.

«Pido que a mi esposo se le garanticen los derechos constitucionales y el derecho a la vida. Voy para 48 horas que no sé de mi esposo», precisó Carbero desde tribunales en un video del Foro Penal

El foro señaló que no se tiene conocimiento certero del paradero de Evans. «No han permitido contacto con abogados o familiares, violando Constitución. No ha sido presentado ante tribunales, al menos no regularmente», precisó Gonzalo Himiob Santomé.

El vicepresidente del Foro Penal afirmó desde los tribunales junto a Carbero, a eso de las 3:35 pm de hoy que pese a que «nos informaron que había sido trasladado acá, aún no se confirma dicha información. Estamos esperando que se produzca su traslado y presentación. Eso es lo que esperamos la tarde hoy».

#15Jul 3:35PM Ahora @ForoPenal en tribunales con esposa @NicmerEvans . No se tiene conocimiento certero de paradero. No han permitido contacto con abogados o familiares, violando Constitución. No ha sido presentado ante tribunales, al menos no regularmente @HimiobSantome pic.twitter.com/CI9xCpQtwd — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 15, 2020