El ministro de cultura de Maduro, Ernesto Villegas y expresidente de VTV envío un mensaje de afecto a los casi 50 empleados que se contagiaron de coronavirus en la planta televisiva. Condenó que hay quienes se alegran de los contagios sin pensar en que les puede pasar lo mismo.

«Un saludo a mis compañeros de VTV, particularmente a los contagiados, están en combate, librando una admirable batalla. Por la salud colectiva han puesto en riesgo su propia salud, han estado transitando el camino correcto, la conciencia de que nada hacemos protegiéndonos en lo individual sino contemplamos la salud de todos y de todas», dijo en un video en Twiiter.

«En estas horas no cabe el egoísmo, no cabe pensar que la suerte del otro me es ajena. Mucho menos, la cultura de la muerte, esa de la miseria en los que seres se alegran por la tragedia ajena, sin pensar que a la larga, a la mediana o a la corta, puede ser su propia tragedia».

Envío una «avalancha de cariño, afecto y solidaridad» a todos los que están contagiados y dijo: no es la primera vez que hay adversidades de las que salimos airosos, ¡pa lante venceremos!

Uno de los empleados de VTV que dio positivo por coronavirus denunció este martes a ND, que no los dejan abandonar la planta televisiva para poder recibir tratamiento en un centro de salud, dijo que no están recibiendo atención medica, que no cuentan con medicamentos y duermen en el piso.